Inicia entrega de bono por Bs. 15.000 este 9 de enero: quiénes lo reciben y cómo cobrarlo

El Gobierno Nacional comenzó la entrega del Bono de Corresponsabilidad y Formación correspondiente al mes de enero de 2026.

Este beneficio se deposita directamente a través de la Plataforma Patria y busca brindar un apoyo económico adicional a los trabajadores del sector público.

En esta oportunidad, el pago está dirigido especialmente a los docentes activos del Ministerio de Educación.

Monto actualizado del bono

Los beneficiarios recibirán un crédito en su Monedero Patria por un total de Bs. 15.000,00.

Este dinero puede ser utilizado de inmediato a través de los canales habituales del Sistema Patria como transferencias bancarias o pago de servicios.

Requisitos para cobrar el bono

Para acceder a este pago mensual, los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Trabajar en instituciones públicas que ya reciben el Bono contra la Guerra Económica.

Estar registrado en el Sistema Patria y tener todos los datos personales actualizados.

Cumplir con las tareas laborales, ya que el pago depende de la evaluación de un supervisor.

Aparecer en la nómina oficial que envía la institución pública a la Plataforma Patria.

¿Cómo recibir la notificación?

Los usuarios seleccionados recibirán un mensaje de texto a través del número 3532 o una notificación por la aplicación veMonedero.

Se recomienda a todos los docentes verificar constantemente su perfil en la página oficial para confirmar la recepción del dinero.

