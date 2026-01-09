¿Necesitas muletas o una silla de ruedas?: estas son las tarifas por alquiler

Suscríbete a nuestros canales

Alquilar sillas de ruedas o muletas es necesario cuando los pacientes lo requieren debido a lesiones o convalecencia de cirugías o accidentes; por lo que las personas recurren a empresas que alquilan estos equipos.

Las sillas de ruedas o muletas se rentan de forma temporal, es decir, mensualmente hasta que el paciente sane de la lesión.

La empresa Andario (sillasderuedas.com.ve) alquila tanto sillas de ruedas como muletas. El alquiler por una silla de ruedas standard, (normal) cuesta $ 25 mensuales.

Si la silla de ruedas es reclinable, es decir, que permite levantar las piernas y bajar el espaldar, la renta mensual es de $ 40.

El gerente de Andario, Carlos Díaz, señaló que también disponen de sillas de ruedas standard para niños, el alquiler de esta silla es de $ 25 al mes.

Precisó que hay un tipo de silla que posee 4 ruedas pequeñas, esta silla debe ser empujada por otra persona. “Son Sillas de Traslado que sirven para llevar a una persona al carro, o de un sitio a otro. Igualmente, al alquiler cuesta $ 25 al mes”.

Muletas se alquilan en dos modelos

Díaz indicó que la empresa también alquila muletas, y que ofrecen de dos tipos: auxiliares y las Canadienses.

“Las Canadienses tienen la ventaja de ser pequeñas y por esa razón evitan que la persona se lastime la axila”, dijo.

Afirmó que el alquiler mensual de las muletas, en sus dos tipos, es de $ 15, igualmente las muletas para niños.

Añadió que las muletas se pueden alquilar por uno, dos meses o más, el tiempo que requiera el paciente.

El representante de Locatel, Alexander López, indicó que el establecimiento renta tanto sillas de ruedas como muletas.

El alquiler de las sillas de ruedas standard es de $ 36 mensuales y se debe entregar un depósito de $ 125 en garantía. La renta por las sillas de ruedas anchas es de $ 70 al mes y el depósito de garantía es por $ 190; la renta mensual de las sillas de ruedas tipo camillas es de $ 90 y $ 225 de garantía.

Alquiler de sillas de ruedas o muletas es prorrogable

“El alquiler de las sillas de ruedas es mensual, pero el cliente notifica por cuánto tiempo quiere extender el alquiler del equipo, se le extiende por contrato, y deposita cada mes”, dijo.

Respecto a las muletas, señaló que disponen tanto de las muletas de aluminio (standard) como de las Canadienses.

El alquiler de las muletas cuesta $ 12 mensuales y el depósito de garantía por $ 20. “Se alquilan por el tiempo que requiera el paciente y cada mes puede renovar”.

Acotó que la ventaja de las muletas Canadienses es que no lastiman al paciente porque llega hasta el codo.

Las garantías entregadas por cualquiera de los equipos serán devueltas con el mismo.

La representante de Store Med S.M., Bárbara Corona, señaló que la empresa solo alquila sillas de ruedas.

“Tenemos solo el modelo Standard, el alquiler mensual es por $ 30, y el depósito por garantía es de $ 100; que se devolverá al retornar el equipo. Las sillas tienen capacidad para 130 Kg”, afirmó.

