¿Necesitas una bombona o concentrador de oxígeno?: aquí puedes conseguirlo en alquiler

Debido a padecimientos de enfermedades respiratorias, algunos pacientes requieren suministro continuo de oxígeno, bien sea a través de bombonas de oxígeno o de concentradores.

En Caracas existen empresas que prestan el servicio de alquiler de estos equipos, y de recarga, en el caso de las bombonas.

La empresa Concentrador de Oxígeno Alaa ofrece concentradores de oxígeno en alquiler. Un Concentrador de Oxígeno con capacidad para 10 Lts, se alquila por $ 8 diarios, es decir; $ 56 semanales. Los concentradores de 5 Lts se alquilan por $ 5 diarios, $ 35 semanales.

“El Concentrador trabaja las 24 horas, los siete días de la semana. Incluye un filtro que absorbe el aire. Se le echa agua destilada en un envase destinado para eso, que tienen una marca de máximo y mínimo, en promedio 220 cc”, dijo Alex Bront, vendedor de la empresa.

El equipo trabaja con electricidad, por lo que en caso de fallar la electricidad, se recomienda tener una bombona de oxígeno como respaldo, si el paciente está grave. Estos equipos los utilizan pacientes con problemas o deficiencias respiratorias, o en caso de postoperatorios por dos o tres días, si se requiere.

El agente de ventas de Intermed, Alex Hernández, indicó que el alquiler de un concentrador de oxígeno cuesta $ 60 cada 15 días. “El alquiler del equipo es por el tiempo que requiera el paciente”.

Añadió que los concentradores poseen una especie de vaso humidificador al cual se le vierte agua destilada hasta la marca del recipiente o hasta donde indique el médico tratante.

La empresa también renta bombonas de oxígeno. “El alquiler cuesta $ 75 por cada 15 días, son bombonas de oxígeno grandes, de 6000 Lts. Se alquila por el tiempo que necesite el paciente”.

Acotó que la recarga de la bombona de oxígeno cuesta $ 25.

El gerente de Oxígeno Bello Monte, Humberto Daniel, señaló que el alquiler semanal de una bombona de oxígeno de 6000 Lts cuesta $ 70. “Si el paciente lo requiere por más tiempo, se le renueva el contrato”.

Destacó que estos equipos los utilizan pacientes con Epoc, efisema pulmonar o bronquitis graves. “La recarga del tanque cuesta $ 25 y dura 16 horas”.

La empresa también alquilar los concentradores de oxígeno por $ 70 a la semana, en cualquiera de sus dos tipos, de 5 Lts o de 10 Lts.

Definición y ventaja de bombonas y concentradores de oxígeno

Según MedicalStore, un tanque de oxígeno es un cilindro metálico que contienen oxígeno comprimido a alta presión. Se conecta a una válvula reguladora y se administra mediante una cánula nasal o mascarilla.

Ventajas del tanque:

Precio inicial más accesible

Disponibilidad inmediata

Ideal para emergencias o uso ocasional

Desventajas del tanque:

Se agota y requiere recargas frecuentes

Menor portabilidad por peso y volumen

Mayor riesgo de fugas y altamente inflamable

Un concentrador de oxígeno es un dispositivo eléctrico que toma el aire del ambiente, elimina el nitrógeno y entrega oxígeno concentrado al paciente.

Ventajas del concentrador:

Suministro continuo sin necesidad de recargas

Ideal para uso prolongado o diario

Modelos portátiles permiten movilidad con baterías recargables

Desventajas del concentrador:

Depende de energía eléctrica

Inversión inicial más alta

Requiere limpieza y mantenimiento periódico

