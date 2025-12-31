Mercado inmobiliario 2026 en EEUU: conoce las predicciones sobre la demanda, precios y alquileres

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) el mercado inmobiliario es uno de los pilares fundamentales de la economía personal, por lo que es muy importante entender cuáles son las tendencias para que pueda prepararse o actuar en consecuencia.

Por ejemplo, en el caso de los propietarios es vital conocer su tendencia, ya que, a diferencia de otros países, su propiedad suele ser su activo financiero más grande y su historial crediticio está estrechamente ligado a ella.

Pero no solo es importante para los propietarios, para aquellos que viven alquilados en EEUU, conocer la tendencia del mercado es incluso más crítico para su presupuesto mensual inmediato.

Mientras que un dueño con hipoteca fija tiene su costo de vivienda "congelado", el inquilino está expuesto a la volatilidad del mercado cada vez que llega la renovación de su contrato.

En este sentido, la plataforma digital de temática inmobiliaria, Zillow, ha publicado un informe en el que hace predicciones de lo que viene en la materia para 2026.

Su análisis es como un termómetro de lo proyecta lo que se estima qué va a ocurrir tomando en cuenta la tendencia actual y cómo se ha visto impactado el mercado.

Puntos clave sobre lo que se debe esperar en materia de vivienda

Lo primero que debe saber sobre el informe es que el mercado inmobiliario debería estabilizarse en un estado más saludable en 2026.

Esto significa compradores disfrutando de un poco más de margen y los vendedores beneficiándose de la estabilidad de precios y una demanda más constante.

- Precios: crecimiento moderado

Zillow predice que el valor de las viviendas a nivel nacional subirá aproximadamente un 1,2% en 2026.

Adiós a las guerras de ofertas: Se espera que el crecimiento sea lento y constante, lo que da a los compradores más tiempo para decidir sin el pánico de los años anteriores.

Se espera que el crecimiento sea lento y constante, lo que da a los compradores más tiempo para decidir sin el pánico de los años anteriores. Contexto regional: Aunque a nivel nacional suben poco, en ciudades del Noreste y Medio Oeste los precios podrían subir más debido a la falta de inventario, mientras que en zonas del Sur (como Florida o Texas) los precios podrían estabilizarse o incluso bajar levemente por el exceso de oferta.

- Tasas hipotecarias: estables

El estudio indica que las tasas de interés difícilmente bajarán del 6% en 2026.

Aunque no volveremos a los mínimos históricos del 3%, la estabilidad permitirá que los compradores planifiquen mejor sus presupuestos.

Se espera que los ingresos crezcan más rápido que los precios de las casas, lo que ayudará a que comprar sea, técnicamente, "más barato" en relación con el salario.

- Inventario y construcción: pocas novedades

Una de las sorpresas del estudio es que 2026 podría ser el año con menos inicios de construcción de viviendas unifamiliares desde 2019.

Por qué: los constructores están siendo cautelosos debido al inventario acumulado en 2025.

los constructores están siendo cautelosos debido al inventario acumulado en 2025. Incentivos: para compensar, los constructores ofrecerán más beneficios a los compradores, como el buy-down de tasas de interés (pagar parte de tu interés hipotecario por los primeros años).

- Alquileres: alivio para los inquilinos

El mercado de alquiler se dividirá en dos realidades:

Departamentos (Multifamiliares): los alquileres apenas subirán un 0,3% nacionalmente, gracias a la gran cantidad de edificios nuevos que se terminaron recientemente.

los alquileres apenas subirán un 0,3% nacionalmente, gracias a la gran cantidad de edificios nuevos que se terminaron recientemente. Casas unifamiliares: aquí el alquiler subirá más (un 2.3%), ya que muchas familias que no pueden comprar optan por alquilar casas con patio.

- Tendencias en el hogar: auge del ahorro

El estudio también menciona qué buscarán los compradores en 2026:

Eficiencia energética: casas con estaciones de carga para vehículos eléctricos y paneles solares tendrán más valor.

casas con estaciones de carga para vehículos eléctricos y paneles solares tendrán más valor. Zonas de almacenamiento frío: ante el aumento del costo de vida, las familias buscan casas con despensas grandes o "zonas frías" en el garaje para compras al por mayor.

ante el aumento del costo de vida, las familias buscan casas con despensas grandes o "zonas frías" en el garaje para compras al por mayor. Diseño: el minimalismo blanco está perdiendo fuerza frente al "color drenching" (pintar techos y paredes del mismo color vibrante) y espacios acogedores como rincones de lectura.

