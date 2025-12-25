¿Casa en venta? El peligroso truco de un falso comprador para robar 30.000 dólares en joyas en Florida

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña, que debería ser sinónimo de paz y celebración, se transformó en una pesadilla para una familia del sur de Florida.

A solo cuatro días de la Navidad, un sujeto aprovechó la vulnerabilidad de una vivienda en venta para ejecutar un robo calculado, llevándose un botín de más de 30.000 dólares en joyas y, lo más grave, piezas cargadas de un valor sentimental irreparable.

El "interesado" que resultó ser un depredador

Miguel Mirano, dueño de la propiedad, relató a Telemundo 51 cómo la confianza fue el arma principal del delincuente. El sospechoso había visitado la casa apenas un día antes del crimen, fingiendo interés en la compra de la vivienda y entablando una conversación casual con la familia.

Sin embargo, el video de seguridad revela que su verdadera intención era estudiar el terreno. Al día siguiente, mientras la familia se ausentaba para preparar un evento de "open house" (puertas abiertas) que irónicamente fue cancelado, el sujeto regresó.

En solo cinco minutos, forzó una puerta con mecanismos de seguridad y se dirigió directamente al cajón de las joyas.

Entre los objetos robados destacan:

Un reloj de lujo marca Cartier .

El anillo de matrimonio de la esposa de Mirano.

Su primer anillo de compromiso .

Joyas pertenecientes a la hija de la familia.

"Estamos devastados. Esto ocurre justo en lo que debería ser una de las fechas más felices del año", confesó Mirano, subrayando que el valor emocional de las piezas supera cualquier cifra monetaria.

Captura y cargos: ¿Quién es el sospechoso?

Gracias a la rapidez de la investigación y a las cámaras de vigilancia, las autoridades lograron un avance significativo. El Departamento de Policía de Davie confirmó la detención de Carlos Cabrera, de 34 años.

Cabrera, quien presuntamente se desempeñaba como proveedor de servicios de construcción, ahora enfrenta cargos graves de hurto mayor y otros delitos relacionados con estafa.

Aunque el sospechoso está bajo custodia, la policía continúa revisando pistas para determinar si hay más víctimas o cómplices involucrados en la zona.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube