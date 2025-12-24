Disciplina sobre el ring: conoce el centro de Florida que aleja a los niños de las calles y el peligro

Suscríbete a nuestros canales

El boxeo se ha convertido en una alternativa de seguridad y crecimiento personal en el este de Tampa, gracias a la labor de Odeon Esson, propietario del East Tampa Boxing Gym.

Ubicado en la East Hillsborough Avenue, este recinto recibe diariamente a niños desde los seis años con el objetivo de transformar la agresividad en disciplina deportiva. Según Esson, exboxeador con casi una década al frente del gimnasio, la meta principal es ofrecer un entorno seguro donde los jóvenes puedan:

"Ser alguien" y evitar los peligros que enfrentan en las zonas más conflictivas de la ciudad", explica Esson.

Disciplina sobre el ring y valores de vida

El entrenamiento en estas instalaciones no se limita al aspecto físico, sino que integra una filosofía de resiliencia. Con lemas grabados en sus paredes como "Es mejor sangrar en el gimnasio que en la calle", el programa busca que los estudiantes de primaria y secundaria comprendan que el esfuerzo constante es la única vía para obtener recompensas.

Las sesiones de tres horas de duración incluyen desde saltar la cuerda y flexiones hasta combates de práctica supervisados por entrenadores experimentados, quienes refuerzan la importancia de mantener la concentración y la postura correcta frente a cualquier adversidad.

Al respecto, el propietario Odeon Esson enfatizó la función social de su gimnasio:

"Allá afuera, en la calle, puede que no te recuperes. Pero aquí, tienes una oportunidad".

Por su parte, Alantis Howard, una de las jóvenes que entrena en el lugar, destacó el impacto del rigor deportivo en su mentalidad al afirmar que:

"Tienes que trabajar duro para obtener una recompensa". Estas declaraciones coinciden con el ambiente de alta exigencia donde atletas como Koso y Alonzo Williams se preparan para el ciclo competitivo de 2026.

Ubicación y detalles del programa

El East Tampa Boxing Gym opera en una zona estratégica de Florida, específicamente en la East Hillsborough Avenue, Tampa, FL.

Sus puertas están abiertas de lunes a sábado por la noche, ofreciendo un horario que permite a los estudiantes asistir después de sus jornadas escolares. Aunque el gimnasio funciona como una iniciativa privada impulsada por Esson y su equipo, el enfoque comunitario ha permitido que decenas de jóvenes encuentren un espacio donde la "estratagema" del combate se traduce en herramientas para enfrentar la vida real.

Sobre los costos y accesibilidad, el centro maneja tarifas orientadas a la comunidad local para asegurar que el factor económico no sea un impedimento para quienes deseen abandonar las calles por el cuadrilátero.

Los interesados suelen participar en programas que, más allá del pago mensual por las lecciones técnicas, funcionan como un sistema de apoyo social. Este modelo busca prevenir tragedias mediante la ocupación del tiempo libre en actividades que exigen autogestión y respeto por las normas.

Puede comunicarse por el número de teléfono 941-888-4248.

