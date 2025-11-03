Suscríbete a nuestros canales

El 3 de noviembre de 1969 marcó el nacimiento de la marca Meridiano, cpm la aparición en la calle de su primer número impreso. Desde sus comienzos fue medio que revolucionó la cobertura deportiva en Venezuela.

Aquel primer ejemplar, impreso en la oficina de Rotolito en San Agustín del Norte, capturó la atención de miles de lectores. Su propuesta editorial ofrecía resultados del béisbol nacional, Grandes Ligas, fútbol criollo e internacional, baloncesto, hipismo y farándula.

La publicación se convirtió en un fenómeno de popularidad. Los fanáticos encontraron en sus páginas una fuente confiable y completa. Meridiano logró reunir hazañas deportivas, historias de atletas y detalles del espectáculo en un solo lugar.

El BLOQUE DEARMAS, con su fundador, Don Armando De Armas, una vez màs demostraba ese deseo de innovación y se ser visionarios en el mercado comunicacional de Venezuela y Amèrica Latina.

Meridiano: una marca que evoluciona con el tiempo

A lo largo de más de cinco décadas, Meridiano ha sabido adaptarse. Incorporó nuevas plataformas digitales antes que otros medios. Su presencia en redes sociales como X, Instagram y Facebook lo posiciona como referente informativo dentro y fuera de Venezuela.

La web meridiano.net ofrece contenido actualizado y dinámico. Además, Meridiano Televisión (MTV) amplía el alcance de la marca, conectando con audiencias que buscan análisis, titulares y debates deportivos. Esta evolución ha fortalecido el vínculo con sus seguidores, quienes valoran la calidad y la constancia del medio.

Compromiso con la pasión deportiva nacional

El arraigo popular de Meridiano se sostiene gracias a la fidelidad de sus lectores. Durante 54 años, el medio ha sorteado coyunturas y desafíos sin perder su esencia. Cada mañana, miles de venezolanos buscan el titular de Meridiano para iniciar el día con información deportiva.

La marca mantiene su compromiso con la excelencia, la entrega y el profesionalismo. Su misión es preservar el nexo con la audiencia y seguir marcando pauta en el periodismo deportivo. La celebración de este aniversario reafirma su liderazgo y proyecta un futuro lleno de nuevas historias por contar.

