Alerta en Florida: Zoo Miami bajo inspección tras amenaza de bomba

Por Jheilyn Cermeño
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 02:07 pm
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade y la administración del Zoológico de Miami activaron protocolos de seguridad tras recibir una amenaza contra las instalaciones del parque temático.

El personal del zoológico, así como los turistas y visitantes, fueron evacuados como medida de precaución.

“Aunque la amenaza no ha sido considerada creíble, por precaución, el escuadrón antibombas del MDSO, junto con unidades K-9, está realizando un barrido de las instalaciones”, informó un portavoz del MDSO, según reseñó el Periódico Cubano.

El zoológico publicó una actualización en su cuenta de X.

"El control de seguridad en el Zoológico de Miami ha finalizado y las fuerzas del orden han autorizado la reapertura del parque. No se identificó ninguna amenaza creíble y el Zoológico de Miami ya está abierto. Gracias por su paciencia y cooperación. La seguridad de nuestros visitantes, personal y animales sigue siendo nuestra prioridad", se lee en la publicación.

