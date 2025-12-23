Misión médica termina en tragedia: México confirma identidad de los fallecidos en el siniestro de Galveston, Texas

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de México confirmó una tragedia que ha conmocionado a las instituciones navales y civiles del país: el fallecimiento de cinco personas tras el desplome de una aeronave mexicana en la zona costera de Galveston, Texas.

El siniestro, ocurrido durante una misión especial de traslado médico, cobró la vida de marinos, personal de salud y, de manera desgarradora, la de un niño que viajaba como paciente.

Las víctimas: Héroes en misión y un pequeño en busca de salud

La confirmación de los decesos fue entregada por el Departamento de Policía de Galveston. Entre los fallecidos se encuentran tres elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes operaban el vuelo, y dos civiles que formaban parte del equipo de traslado.

Los nombres de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber son:

Víctor Rafael Pérez Hernández: Teniente de Fragata A.N. P.A.

Juan Iván Zaragoza Flores: Teniente de Corbeta S.S.N.

Guadalupe Flores Barranco: Marinero A.N. E. AV.

Juan Alfonso Adame González: Médico civil que acompañaba la misión.

La pérdida más sensible que reportan las autoridades es la de Federico Efraín Ramírez Cruz, un menor de edad que era trasladado como paciente.

Además, el Teniente de Fragata Luis Enrique Castillo Terrones continúa desaparecido, aunque las autoridades presumen que también habría fallecido en el accidente.

Milagros entre los restos y el inicio de la investigación

A pesar de la magnitud del impacto en la costa, los equipos de rescate lograron salvar a dos mujeres. Julia Aracelis Cruz Vera, acompañante del menor fallecido, y la enfermera Miriam de Jesús Rosas Mancilla, sobrevivieron al impacto.

Ambas se encuentran actualmente bajo supervisión médica en hospitales locales tras ser rescatadas con lesiones de diversa gravedad.

Hasta el momento, las causas que provocaron el desplome de la aeronave en territorio estadounidense son una incógnita.

El Gobierno mexicano ha establecido una línea de comunicación permanente con las autoridades de Galveston para coordinar la identificación y la repatriación de los cuerpos, mientras que expertos federales de aviación iniciarán los peritajes para determinar qué factores contribuyeron a este fatal desenlace.

