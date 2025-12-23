Uruguay no tiene Nochebuena ni Navidad: Conozca cómo festejan esos días

Suscríbete a nuestros canales

Uruguay es un país que separa al Estado de la Iglesia, por lo que muchas de las celebraciones religiosas no se llevan a cabo o, en todo caso, fueron renombradas y se festejan de una manera diferente.

Este fue un decreto activo desde 1919, cuando se aprobaron leyes que secularizaron los feriados religiosos para darles nombres laicos.

Si no hay Navidad... ¿Qué celebran en Uruguay?

El calendario oficial del Estado de Uruguay no muestra Nochebuena ni Navidad en sus días y, a cambio de esto, indica que el 25 de diciembre es el Día de la Familia.

A pesar de la nomenclatura legal, la cultura popular lo sigue llamando Navidad, aunque en ninguna institución gubernamental o un espacio público se encontrarán pesebres o personajes que se relacionen con Jesús, María y José.

Sin embargo, el conocido Santa Claus (o Papá Noel o San Nicolás) si es una figura que persiste, al igual que el arbolito de Navidad.

El festejo también cambia, ya que Uruguay atraviesa el verano en diciembre, a diferencia de muchos países donde es invierno.

Los 25 de diciembre el menú suele incluir el clásico asado uruguayo, pero también platos fríos como el "vitel toné", ensalada rusa y arrollados.

Además, muchas familias optan por celebrarlo a la orilla del mar.

¿Que otras festividades fueron cambiadas?

Así como el 25 de diciembre es el Día de la Familia hay otras festividades religiosas que fueron cambiadas para que todas las personas, sean creyentes o no, puedan celebrarlos.

El 6 de enero, el cual es conocido a nivel mundial como el Día de Reyes, también suele ser la fecha donde se le entregan regalos a los niños, así que Uruguay decidió renombrarlo como el Día de los Niños.

Mientras que Semana Santa, que suele caer entre marzo y abril, es llamada como la Semana del Turismo.

De esta manera permiten que las personas religiosas y las no religiosas celebren los días cómo les apetece.