¡Luto en las consolas! Fallece el creador del juego Call of Duty en un accidente en California: esto se sabe

La industria del entretenimiento digital se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de los pilares fundamentales en la creación del juego Call of Duty, Vince Zampell.

El deceso, ocurrió el domingo por la tarde luego de un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Angeles Crest del sur de California, según la cadena NBC4 Investigates.

Aunque las autoridades han mantenido cierta reserva por respeto a la familia, los informes preliminares indican que el automóvil, que circulaba en dirección sur, se salió de la carretera, chocó contra una barrera de concreto y un pasajero salió despedido, según informó la Patrulla de Caminos de California.

El creativo de 55 años fue pieza clave en el nacimiento de la franquicia en 2003.

Call of Duty revolucionó el género First Person Shooter (FPS), pasando de ambientaciones de la Segunda Guerra Mundial a conflictos modernos y futuristas.

Zampella, cofundó Respawn Entertainment, con sede en Chatsworth, en 2010. El estudio fue adquirido por el gigante de los videojuegos EA en 2017. Respawn Entertainment es conocido por los videojuegos Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends y STAR WARS Jedi: Fallen Order.

Bajo su visión, se lanzaron títulos icónicos como Modern Warfare, que redefinieron las narrativas cinematográficas en los videojuegos y establecieron el estándar del multijugador masivo.

Millones de jugadores en todo el mundo han expresado su pesar en redes sociales utilizando el hashtag #RIPCallOfDutyCreator.

Reacciones de la Industria

Grandes empresas y colegas han comenzado a publicar comunicados oficiales:

"Su visión no solo cambió la forma en que jugamos, sino cómo contamos historias a través de una consola. Hoy el mundo del gaming pierde a un genio", expresó un portavoz de la industria.

“Sabía cómo crear historias y experiencias que conmovían profundamente la esencia de la experiencia humana, ya fuera el terror, el miedo o el heroísmo”, dijo Gene Park, crítico de videojuegos del Washington Post, quien conoció a Zampella. “Creo que logró plasmar todo eso a través del diseño de los videojuegos que creó".

"Era una persona muy humilde. Era muy consciente del impacto que tenía en la gente y nunca lo dio por sentado”.

Las oficinas de Activision y estudios aliados han guardado momentos de silencio y se espera que se rinda un homenaje especial dentro de los servidores del juego en las próximas horas.

