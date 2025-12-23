Estados y ciudades donde los habitantes quieren mudarse: estudio revela cambio en la tendencia de 2025

Suscríbete a nuestros canales

En estados Unidos (EEUU) para este 2025 se ha destacado un cambio drástico en lo que buscan los estadounidenses en materia de vivienda, al menos así lo asegura un reciente estudio.

Un reporte realizado por Zillow señala que, si bien en años anteriores el clima, ciudades del sol, era el motor principal, este año el factor decisivo ha sido el ahorro.

El estudio destaca que el Medio Oeste (Midwest) y partes de Pensilvania dominan el ranking de las preferencias de los que se han mantenido en la búsqueda de viviendas.

Resulta que, por primera vez en años, las ciudades industriales del noreste y centro del país han desplazado a los mercados de Florida y Arizona.

Esto se debe a que ofrecen casas sólidas a una fracción del precio de las costas.

La asequibilidad como norte

Zillow señala que en 2025 el comprador promedio ya no busca "la casa de sus sueños" en términos de lujo, sino la "viabilidad financiera".

Las 10 ciudades que lideran la lista tienen precios de vivienda significativamente por debajo de la media nacional ($360.000 aproximadamente).

Los mercados más populares son aquellos donde una familia de ingresos medios aún puede calificar para una hipoteca sin quedar sobreendeudada.

Otro punto clave es que se identifica una tendencia de búsqueda hacia ciudades que están a una distancia de 1.5 a 3 horas de grandes centros urbanos (como Rockford cerca de Chicago o Akron cerca de Cleveland).

Los compradores están dispuestos a alejarse más de las oficinas centrales para ganar metros cuadrados y jardín.

Lista de los estados y ciudades más populares en 2025

Hacen hincapié en que, a pesar de las tasas de interés, en estos mercados "populares", las casas se están vendiendo en tiempo récord.

El estudio indica que en el Top 10, las propiedades reciben ofertas serias en menos de 12 días promedio, lo que demuestra una demanda acumulada masiva en sectores económicos.

Winston-Salem (Carolina del Norte)

Youngstown (Ohio)

Scranton (Pensilvania)

Allentown (Pensilvania)

Harrisburg (Pensilvania)

Top cinco:

Syracuse (Nueva York): Syracuse está viviendo un auge gracias a la megainversión de Micron Technology (fábrica de chips). Esto ha generado una expectativa de valorización a futuro.

Los compradores en 2025 están adquiriendo propiedades allí no solo por el precio actual, sino porque saben que en 5 o 10 años, debido a los nuevos empleos tecnológicos, sus casas valdrán mucho más.

Toledo (Ohio): el estudio resalta que Toledo ofrece una calidad de vida familiar muy alta.

Con la Universidad de Toledo y un sistema de parques (Metroparks) galardonado a nivel nacional, la ciudad se vende como un lugar "seguro y estable" para criar hijos sin el estrés financiero de las costas.

Reading (Pensilvania): Su ubicación es su mayor activo, ya que está situada estratégicamente entre Filadelfia y Nueva York.

En 2025, muchas personas que fueron expulsadas de los mercados impagables de Manhattan o Brooklyn encontraron en Reading una comunidad vibrante, con arquitectura clásica y precios accesibles, permitiéndoles mantener sus empleos en la gran ciudad viajando solo ocasionalmente.

Akron (Ohio): en 2025, Ohio se posicionó como el estado con el costo de vida más equilibrado.

Akron atrae a familias jóvenes porque tiene barrios históricos muy bien conservados que en ciudades como Austin o Denver costarían el triple.

Es la opción ideal para quienes trabajan de forma remota para empresas en Cleveland o Columbus

Rockford (Illinois): aunque es conocida históricamente como una ciudad industrial, ha sabido reinventarse como un centro logístico y de salud.

Además de su cercanía a Chicago (a unos 140 km), Rockford ofrece algo que Chicago ya no puede: casas amplias con jardín por menos de $200.000.

El atractivo principal en 2025 es que los compradores sienten que están "comprando barato" en una ciudad que está mejorando su infraestructura rápidamente.

