Deducción fiscal por préstamos de autos en EEUU: descubre el monto máximo y los criterios de elegibilidad

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), bajo la dirección de Scott Bessent, ha implementado una medida que permite a los contribuyentes deducir un importante monto de los intereses pagados por un crédito automotriz.

Es vital entender que lo que se deduce es el interés, no el precio del carro ni la mensualidad total.

Además, a diferencia de otros beneficios, este se puede aplicar incluso si usted utiliza la "deducción estándar" en su declaración de impuestos.

Según Bessent, esta deducción “ayuda a reducir los gastos mensuales y hace que la propiedad de un auto sea más asequible cuando las familias más lo necesitan”.

Estamos hablando de hasta un total de hasta $10.000 anuales.

Sin embargo, para alcanzar el tope de 10.000 dólares en intereses, se necesitaría un préstamo aproximado de 150.000 dólares, una cifra fuera del alcance de la mayoría de compradores.

Descubra cuáles son los criterios de elegibilidad

Las condiciones que debes conocer para que los estadounidenses o inmigrantes (con ITIN o Seguro Social que declare impuestos) pueda beneficiarse.

Debe cumplir con estas reglas de oro:

Solo autos nuevos: si compras un auto usado, que es la opción más común para personas de bajos ingresos o inmigrantes, no recibes este beneficio.

Por ejemplo, modelos populares como la Ford F-150, Tesla Model 3/Y, Honda Odyssey o Jeep Grand Cherokee suelen ser ensamblados en EEUU y entrarían en la lista, mientras que muchos modelos económicos de marcas asiáticas fabricados en el extranjero quedarían fuera.

Hecho en EEUU: el vehículo debe ser ensamblado en EEUU. Si el modelo es de una marca extranjera ensamblada fuera del país, queda excluido.

el vehículo debe ser ensamblado en EEUU. Si el modelo es de una marca extranjera ensamblada fuera del país, queda excluido. Uso personal: debe ser para transporte familiar o personal, no para fines comerciales exclusivamente.

debe ser para transporte familiar o personal, no para fines comerciales exclusivamente. Límites de ingresos: el beneficio se reduce si ganas más de $100,000 (individual) o $200,000 (pareja).

El análisis del ahorro: ¿Vale la pena?

Para un comprador promedio que adquiere un vehículo de $40.000 con un interés del 7%, el ahorro real en sus impuestos podría rondar los $570 dólares al año, esto, dependiendo de su nivel de ingresos.

Si bien es una ayuda, los expertos advierten que este ahorro podría verse neutralizado si los precios de los autos suben debido a los nuevos aranceles a piezas importadas.

Para muchos latinos o inmigrantes, el auto es la herramienta que permite llegar al trabajo o llevar a los niños a la escuela.

Sin embargo, la brecha es evidente:

Exclusión del mercado de usados: la mayoría de las familias de bajos recursos optan por autos usados o leasing (arrendamiento), opciones que no califican para esta deducción. El VIN es la clave: Plra reclamar el beneficio, será obligatorio incluir el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en la declaración. Esto requiere un orden administrativo impecable.

Debe saber que, el IRS publicará durante 2025 las guías detalladas para aplicar esta deducción en la temporada de impuestos de 2026 (correspondiente al año fiscal 2025).

Por ahora, la recomendación es clara: no compre un auto basado únicamente en esta promesa de ahorro sin antes calcular si el costo total del vehículo, con intereses actuales, se ajusta a su bolsillo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube