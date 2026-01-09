Consulado sobre Ruedas de México llega a Chicago: estos son los días en los cuales atenderán

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de México informó donde serán sus primeras jornadas del 2026 con su modalidad de "Consulado Sobre Ruedas".

Para la próxima semana se espera que lleguen a Chicago, en el estado de Illinois.

Durante enero y con varias paradas en febrero, el personal espera atender a la mayor cantidad de mexicanos que necesitan agilizar un trámite migratorio en varios condados de Illinois.

¿Cuando llega a Chicago el Consulado Sobre Ruedas de México?

Se conoció que el 13, 14, 15 y 16 de enero el Consulado Sobre Ruedas de México estará en Maywood, especificamente en el Distrito de Bibliotecas Públicas de Maywood (121 S. 5th Avenue, Maywood, IL 60153).

En febrero visitarán tres villas más; Palatine, Bloomington y Rockford. También se tomarán una semana del segundo mes del año para ir Milwaukee, en Wisconsin.

¿Qué servicios hay disponibles?

Expedición de pasaportes.

Registros consulares (matrícula consular).

Credencial mexicana para votar.

Actas de nacimiento.

Asesoría legal en temas migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos.

Asesoría en educación, finanzas y servicios de salud (gratuitos).

Para agendar una cita con el Consulado Sobre Ruedas hay dos opciones, llamar o enviar un mensaje por WhatsApp al 1(424) 309-0009 o mediante la página web. Sin cita el usuario no será atendido.

Es importante señalar que todas las citas son gratuitas para evitar estafas.