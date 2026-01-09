Nueva York anuncia guardería gratuita para 2026: ¿Quiénes califican para el nuevo beneficio estatal?

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento político sin precedentes que busca aliviar la carga económica de miles de familias trabajadoras, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y el recién juramentado alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, presentaron este jueves un ambicioso plan para garantizar el cuidado infantil gratuito para niños de dos años.

Esta iniciativa, llamada "2-Care", es la pieza que faltaba en el rompecabezas de la educación temprana de la ciudad, uniendo los servicios de guardería con los programas ya existentes de 3-K y Pre-K universal, detalla Time Out.

Un compromiso financiero de miles de millones

Durante un evento conjunto en el YMCA de Flatbush, Brooklyn, la gobernadora Hochul anunció que el estado cubrirá el costo total de los primeros dos años del programa en la ciudad de Nueva York.

Según el comunicado oficial de la Oficina de la Gobernación, esta inversión estatal adicional de $1.700 millones eleva el presupuesto total para el cuidado infantil y la educación preescolar a $4,500 millones para el año fiscal 2027.

"Desde que asumí el cargo, he puesto a las familias en el centro de mi agenda. Hoy, me enorgullece asociarme con el alcalde Mamdani para hacer realidad el cuidado infantil universal", declaró Hochul ante los medios, de acuerdo con lo reseñado por NYMag.com.

Detalles sobre cómo se llevará a cabo la implementación: ¿Cómo funcionará?

El plan se pondrá en marcha de forma gradual para garantizar la calidad de los servicios:

Fase inicial: Este otoño, el programa comenzará enfocándose en "áreas de alta necesidad" que ha identificado el Departamento de Educación de la Ciudad (DOE).

Capacidad inicial: Se prevé que alrededor de 2.000 niños se inscriban en esta primera fase.

Universalidad estatal: Al mismo tiempo, Hochul se ha comprometido a que el Pre-K para niños de 4 años sea accesible para todos en todo el estado de Nueva York para el año escolar 2028-2029.

Inclusión: El alcalde Mamdani enfatizó que el plan dará prioridad a la inclusión de niños con discapacidades y a aquellos que viven en refugios para personas sin hogar.

