Marcados en la licencia: Florida busca añadir el sello 'NC' a los documentos de extranjeros

Una propuesta legislativa en Florida pretende implementar un cambio en el formato de las licencias de conducir emitidas a personas que no posean la ciudadanía estadounidense. La iniciativa, que se encuentra bajo evaluación en el Congreso estatal, establece la inclusión obligatoria de una marca visible en la parte frontal del documento.

De obtener el respaldo de ambas cámaras y la firma del ejecutivo estatal, la medida comenzaría a aplicarse a partir del mes de julio, afectando a residentes permanentes, estudiantes internacionales e inversionistas por igual.

Argumentos sobre el control electoral y administrativo

Los promotores de esta normativa sostienen que la identificación mediante las siglas "NC" (No Ciudadano) facilitará la labor de las autoridades y de los funcionarios electorales para prevenir el registro o la votación de personas no autorizadas. El proyecto no contempla distinciones entre extranjeros con estatus legal y personas sin documentos, unificando a todo el grupo bajo el mismo distintivo gráfico.

Al respecto de los protocolos actuales de verificación, la supervisora de elecciones del condado Collier, Melissa Blazier, aclaró los métodos vigentes:

“El proceso incluye la revisión de documentos como certificados de nacimiento y números de Seguro Social, además del cruce de información con bases de datos estatales y federales; se realiza sin depender de marcas en las licencias de conducir”.

Actualmente, Florida ya requiere que los solicitantes de licencias presenten pruebas de presencia legal, las cuales quedan registradas en el sistema del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos de Motor (FLHSMV).

Advertencias sobre posibles efectos de discriminación

Abogados especializados en materia migratoria han señalado que la visibilidad de esta marca en actividades cotidianas podría generar situaciones de discriminación o xenofobia. La preocupación radica en que el documento es utilizado no solo para conducir, sino como identificación principal en bancos, alquileres de viviendas e interacciones con los cuerpos policiales, donde la nacionalidad no suele ser un factor relevante para el servicio.

La abogada de inmigración Ana Mendieta cuestionó la utilidad de la medida frente al riesgo de estigmatización que conlleva para quienes residen legalmente:

“¿Qué tal si yo soy estudiante o inversionista o residente, pero voy a ser menos porque soy no ciudadano? Esa es una marca de discriminación, una marca de que sos diferente al resto de las personas”.

El estado de Florida ha aprobado en años recientes normativas estrictas relacionadas con la inmigración, como la ley SB 1718, que ya invalida licencias de conducir emitidas por otros estados a personas indocumentadas.

