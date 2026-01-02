¡No más maltrato animal! Florida estrena registro de maltratadores y activa multas de hasta 10 mil dólares este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El bienestar de los animales de compañía será el eje central del Registro Público de Condenados por Maltrato Animal, una herramienta digital gestionada por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) que permitirá a cualquier ciudadano, refugio o veterinario verificar antecedentes penales por violencia contra los animales a partir del primero de enero de 2026.

Este sistema busca evitar que individuos con historial de crueldad puedan adoptar o comprar nuevas mascotas, cerrando un ciclo de impunidad que preocupaba a las asociaciones de protección animal en todo el estado.

Ron DeSantis Gobernador de Florida declaró al respecto:

“Somos un estado de ley y orden, y eso incluye la necesidad de procesar a quienes no cumplen con su deber de cuidar a sus propias mascotas… obligarán a la gente a pensárselo dos veces antes de abandonar a su perro o cometer actos de crueldad que vemos con demasiada frecuencia”, declaró.

Gestión del registro y canales de denuncia

La base de datos de protección animal estará bajo la administración directa del Departamento de Seguridad Pública y el FDLE, quienes actualizarán periódicamente los nombres de personas con sentencias por crueldad agravada.

Para denunciar a un maltratador, los habitantes pueden comunicarse con la línea de Control Animal de su condado o, en casos de emergencia donde la vida del animal corra peligro, llamar directamente al 911.

Las autoridades han enfatizado que la colaboración ciudadana es vital, permitiendo también reportes anónimos a través de líneas de prevención del crimen como “Crimeline”, lo que facilita la investigación sin exponer al denunciante.

Multas y sanciones para infractores

Las nuevas disposiciones en Florida para 2026 refuerzan las penalidades económicas para quienes cometan actos de tortura o negligencia.

Un primer delito de maltrato animal puede acarrear multas de hasta 5,000 dólares, mientras que el maltrato animal agravado, considerado un delito de tercer grado, conlleva sanciones de hasta 10,000 dólares y penas de cárcel.

Además, la ley exige que cualquier persona condenada sea inscrita obligatoriamente en el nuevo registro público, inhabilitándola permanentemente para trabajar en refugios o poseer animales en su residencia.

