Multas de $10.000 en Florida: ¿Qué acciones castiga la nueva Ley de Protección Animal?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó dos normas clave de protección animal. Ahora el abandono de un perro durante un desastre natural en un delito grave.

La Ley 150 tipifica como delito grave de tercer grado inmovilizar y abandonar a un perro durante un desastre natural o una orden de evacuación.

¿Cuánto es el monto de la multa?

Quienes cometan esta acción podrán pasar hasta cinco años en prisión y pagar una multa de $10.000. La ley fue considerada necesaria tras el caso de un perro que quedó encadenado durante el huracán Milton el año pasado.

Además, se considera delito menor el no proporcionar a los animales confinados suficiente comida, agua y ejercicio. Esta legislación busca una mayor protección para los animales de compañía.

¿Cuál es la nueva ley de protección animal en Florida?

La ley de protección animal más destacada es la Ley Dexter (Proyecto 255). Esta norma endurece las penas por crueldad animal agravada y se enfoca en garantizar que los infractores enfrenten sanciones penales más contundentes.

Específicamente, se aumentan las penas por crueldad agravada con un multiplicador de sentencias de 1.25. La Ley Dexter entró en vigor el 1 de octubre.

¿Qué nueva herramienta se creará en el estado?

Con el objetivo de prevenir el abuso y proteger a las comunidades, la Ley Dexter creará la primera base de datos de maltratadores de animales de Florida.

Ron DeSantis, señaló que esta legislación es importante para exigir un castigo más contundente y evitar casos de crueldad que ya se han presenciado en el estado.

