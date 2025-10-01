Revelan los abusos de una docente contra su alumno con necesidades especiales: lo obligó a transmitir los actos en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, quien se desempeñaba como docente en una escuela para niños con necesidades especiales, quedó sentenciada a prisión por su responsabilidad en el abuso sexual contra un alumno.

La educadora, quien responde al nombre de Sandy Carazas Pinez, de 36 años de edad, cumplirá una sentencia de 25 años. Además, tras cumplir con la sentencia, quedará sometida a cinco años de libertad supervisada.

El juez federal de distrito, John P. Cronan, ordenó la condena contra la maestra, acusada por incitar a un menor a participar en actividades sexuales ilegales, según el anuncio del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton.

De acuerdo con los informes judiciales, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, Carazas le hizo creer a su alumno de 16 años, estudiante de una escuela financiada por la ciudad de Yonkers para niños con necesidades especiales, que mantenían una relación romántica.

La docente le envió mensajes de texto al menor de edad, con quien también realizó videollamadas, además de concertar encuentros sexuales.

Obligó al adolescente a transmitir los abusos en vivo

De esta manera, obligó al adolescente a transmitir en vivo actos de “conducta sexualmente explícita”, dijeron las autoridades locales.

“Sé que para mí no va a ser fácil, extrañaré tus besos, abrazos y todo”, escribió Carazas al joven, tras discutir si ella y el chico debían “terminar”, según textos revisados ​​por las fuerzas del orden, publicó The New York Post.

La fiscalía reveló que la maestra describió aquellos encuentros sexuales transmitidos en vivo como “regalos”.

Como parte de su “aventura” también ordenó al adolescente que obtuviera pases diarios de su escuela para salir del campus, con el fin de encontrarse con ella para escapar en su vehículo y mantener relaciones sexuales.

La mujer llevó al joven a distintos lugares de El Bronx, Yonkers y Staten Island, donde cometió los actos ilícitos.

Asimismo, le envió fotos y mensajes de texto sugerentes, y luego le indicó insistentemente que los borrara.

“La explotación sexual por parte de los maestros ofende a todos los neoyorquinos”, declaró el fiscal Clayton en el comunicado. “Sandy Carazas Pinez traicionó su rol y, mediante mensajes de texto explícitos y otros medios, coaccionó a una joven de 16 años a tener una relación sexual”, afirmó.

Carazas Pinez está casada y es madre de tres hijos.

En marzo de 2023 fue expulsada de la secundaria The Biondi School, administrada por la organización sin fines de lucro Rising Ground.

Antes de que se dictara la sentencia, la docente había sido arrestada por violar las condiciones de su fianza. A pesar de que se le prohibió tener contacto sin supervisión con menores de edad, envió un correo electrónico a otro exalumno para desearle un feliz cumpleaños.

Su abogado calificó el comportamiento como “preocupante”.

"Epidemia" de explotación y abuso infantil

La frecuencia con la que ocurren los casos de abuso sexual contra menores por parte de docentes en escuelas de Nueva York es tal, que padres y autoridades escolares han manifestado su preocupación.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), para combatir una creciente “epidemia” de explotación y abuso sexual infantil, indicó El Diario NY.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó en 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en las redes sociales.

Un hecho que causó conmoción fue el de Winston Nguyen, exprofesor de matemáticas de la Saint Ann’s School en Brooklyn (Nueva York), y ganador del concurso de televisión “Jeopardy!”, en 2014.

El educador fue acusado de solicitar imágenes sexuales explícitas a seis estudiantes de entre 13 y 15 años, mediante cuentas anónimas en la plataforma Snapchat.

Según informó la oficina del fiscal del distrito, Eric González, los cargos que se le imputaron incluyen “uso de un menor en una actuación sexual” y “promoción de una actuación sexual por un niño”, entre otros delitos graves.

“Las conductas de este individuo representan la explotación más perturbadora, particularmente dado su papel de confianza como docente”, afirmó González en el comunicado.

Por otro lado, la maestra Julie Rizzitello, de 37 años, confesó haber agredido sexualmente a dos de sus alumnos adolescentes, según la fiscalía.

La mujer se declaró culpable de dos cargos de agresión sexual en segundo grado por los delitos cometidos entre 2017 y 2024.

Rizzitello, que enseñaba en el instituto Wall de Wall Township, fue detenida en julio de 2024, después de que un empleado del distrito informara a la policía de su relación con un alumno. En aquel momento también fue acusada de manipulación de testigos y de tres cargos de contacto sexual delictivo.

Rizzitello y la estudiante, que había cumplido 18 años, mantuvieron contactos sexuales en el coche de él en Brick en mayo de 2024. También se vieron en otros lugares, y ella le envió fotos desnuda, según las autoridades.

