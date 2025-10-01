Atrapan a un mujer tras caerle a palazos a su hijo: esta fue la decisión de la fiscalía

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) de Venezuela, a través de la Fiscalía del estado Miranda, ha logrado la detención de una mujer identificada como Yorgelis Salazar por el presunto delito de Trato Cruel contra su hijo menor de edad.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó de la aprehensión, indicando que la ciudadana es señalada de agredir de "forma cruel y salvaje" a su hijo, un niño de 5 años identificado con las iniciales Y.J.G.S.

La agresión se habría perpetrado con un objeto contundente (un palo), causando graves lesiones al infante.

Proceso de imputación y llamado a la justicia

Tras la detención, la ciudadana Yorgelis Salazar será imputada formalmente por el Ministerio Público de Miranda, dando inicio al proceso judicial correspondiente.

La acción responde al compromiso de las autoridades de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes.

El Fiscal General Saab enfatizó que se actuará con rigor para asegurar que se haga justicia en este caso de maltrato infantil.

El Ministerio Público continúa monitoreando este tipo de delitos para perseguir y sancionar a quienes atenten contra la integridad física y emocional de los menores.

