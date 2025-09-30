Pediatra venezolana es internada en UCI tras sufrir una violenta agresión: esto se sabe sobre el caso de Odalys Calderón

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer venezolana, quien se desempeña como pediatra, se encuentra recluida en Unidad Cuidados Intensivos, con lesiones de extrema gravedad como consecuencia de una violenta agresión.

La víctima, Odalys Calderón, habría sido víctima de un intento de asesinato por parte de su pareja sentimental, de acuerdo con los primeros reportes del incidente.

La pediatra venezolana radicada en la localidad de Calama, región Antofagasta, en el norte de Chile, permanece internada en el Hospital Carlos Cisternas, precisamente el centro de salud donde trabaja.

Hallan a la venezolana herida en su vivienda

Según la publicación el medio local El América, colegas y allegados de la venezolana se alertaron luego de que Calderón no se presentara en su lugar de trabajo en el centro asistencial.

Intentaron localizarla por medio de llamadas a su teléfono celular, pero no recibieron ninguna respuesta, por lo que decidieron acudir hasta el departamento que la venezolana arrendó en el centro de Calama.

Cuando lograron ingresar a su casa, la encontraron inconsciente y con brutales signos de abuso y violencia en varias partes de su cuerpo.

El suceso se habría registrado el pasado lunes, 22 de septiembre. La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones correspondientes y manejan el caso con hermetismo.

Manifestación en apoyo a la pediatra

De acuerdo con algunas amistades de la pediatra, citadas por el medio digital, la familia de Odalys llegaría este martes, 30 de septiembre, a Calama para acompañarla y colaborar con las autoridades.

El medio Calama en Línea indicó que los detectives realizaron pericias en el domicilio de la venezolana, donde no hallaron signos de vulneración en el acceso del inmueble, por lo que las indagatorias se han centrado en el círculo íntimo de la víctima.

Aunque no existe información oficial, personas cercanas a la pediatra señalaron como principal sospechoso a su expareja, quien sería un ciudadano chileno. Esta versión que no ha sido confirmada por las autoridades.

Un grupo de médicos y personas cercanas a la agredida convocaron a una manifestación pacífica con globos blancos para exigir justicia, en apoyo hacia Calderón.

Violencia contra la mujer en Chile

De acuerdo con el reporte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, publicado en agosto de este año, el balance para el año 2024 registró 50 “femicidios”.

También se reportaron más de 132 mil casos policiales por violencia intrafamiliar, y cerca de 58 agresiones sexuales diarias.

