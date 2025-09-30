¡Cayó en Caracas! La policía arresta a peligroso extorsionador: conozca su modus operandi

Suscríbete a nuestros canales

Un peligroso extorsionador fue arrestado en Caracas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, ofreció los detalles del caso ocurrido en laparroquia Altagracia, municipio Libertador.

La policía arresta a peligroso extorsionador en Caracas

Rico precisó que una comisión policial de la División de Investigaciones de Extorsión detuvo al delincuente en la avenida Norte 8, entre la esquina Pineda y Toro.



El aprehendido, identificado como Jorge Gabriel González Bolívar, se dedicaba a prestar dinero en moneda extranjera.

Inicialmente, acordaba con sus víctimas el pago de una tasa de interés semanal, pero una vez que estas cumplían con el pago, cambiaba las condiciones, exigiendo un monto mucho mayor al pautado.



Si las víctimas se negaban a pagar el nuevo monto, González los despojaba de teléfonos, vehículos, pertenencias, entre otros que poseían sus víctimas para el momento.

De igual manera las amenazaba con causarles daños físicos o atentar contra sus bienes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Asimismo, merodeaba las casas de sus víctimas con varios hombres desconocidos con el fin de generar zozobra y miedo.



Los funcionarios del Cicpc lograron colectar como evidencias una motocicleta marca Bera, modelo BFR-150, placas AJ9X30T, y un teléfono celular.

Además, se conoció que el detenido poseía un registro policial por uso indebido de armas de fuego.



El caso quedó a la orden de la Fiscalía 23.ª del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

