Conmoción por violento asesinato de una joven: un funcionario de la PNB involucrado en el crimen

Suscríbete a nuestros canales

Una joven de 19 años de edad fue violentamente asesinada de un disparo, presuntamente, por un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) cuando se encontraban en una celebración.

La víctima, Angi Michel Masía Leal, murió en horas de la mañana de este sábado, 27 de septiembre. De acuerdo con los reportes del caso, el presunto asesino sería su novio, un funcionario activo del organismo policial.

Ambos se encontraban en las instalaciones del club campestre Bim-Bam-Bum, ubicado en la autopista Charallave-La Peñita, estado Miranda, a la altura del barrio 7 de Abril.

La joven discutió con su novio PNB

El medio Notituy24 informó que la joven, quien recibió un disparo a la altura de la ingle, ingresó sin signos vitales en el ambulatorio “Dr. Ramón Figuera” de Charallave, cerca de las 11:55 de la mañana.

Se pudo conocer dos hombres la llevaron hasta el centro asistencial a bordo de una moto.

La investigación preliminar indicó que varios funcionarios de la PNB y algunos civiles compartían en una celebración.

En medio de la fiesta, la joven y su pareja sostuvieron una discusión por motivos desconocidos.

Durante el altercado, el policía desenfundó un arma de fuego y le disparó a Angi Michel.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Ocumare del Tuy, acudió hasta el centro de salud para realizar el retiro del cadáver.

Asimismo, los detectives iniciaron las investigaciones en el lugar del suceso.

El funcionario se entregó en sede del Cicpc

El funcionario involucrado, adscrito a la sede de la PNB en El Helicoide, Caracas, quedó detenido.

Se informó que el hombre responde al nombre de Júnior Antonio García García, de 20 años de edad.

El funcionario entregó el arma de fuego utilizada en el crimen, una pistola marca Beretta, modelo PX4, calibre 9mm, color negro, con su respectivo cargador con 13 balas.

De igual manera, García García entregó la moto marca MD-HAOJIN, modelo Águila 150cc, roja, sin placa, con la cual habrían trasladado a la fallecida hasta el hospital, y una prenda de vestir de la joven.

Angi Michel Masía Leal era la mayor de tres hermanos y vivía en Altos del Dividive en Charallave, estado Miranda.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube