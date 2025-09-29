Recuperan cadáver de Génesis Fontana en el río Guaire: detalles del hecho

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el cadáver de Génesis Fontana, de aproximadamente 38 años, fue rescatado del río Guaire en la parroquia Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se realizó este domingo 28 de septiembre a la altura de la cementera, vía a la urbanización Paulo VI, pasadas las 2:00 de la tarde.

Recuperan cadáver de Génesis Fontana en el río Guaire

Pablo Antonio Palacios Salazar, comandante de los Bomberos de Caracas, indicó a través de sus redes sociales que la víctima tenía al menos 12 horas reportada como desaparecida.

"Una persona adulta de sexo femenino, de aproximadamente 38 años de edad, que tenía alrededor de 12 horas desaparecida en las riveras del río Guaire. EFECTIVOS del C.B.C. en conjunto con personal de ÁNGELES DE LAS VÍAS realizaron técnicas especializadas de rescate para la recuperación del cuerpo de manera eficiente y segura, manteniéndose los efectivos bomberiles a la espera de comisión del Cicpc", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Fuentes extraoficiales revelaron que Fontana habría caído al río Guaire la noche del sábado 27 de septiembre luego que su moto impactara contra la defensa de la avenida Río de Janeiro.

Desde entonces, funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, entre los que figuran agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Protección Civil (PC), junto a los Ángeles de la Autopista, activaron los respectivos protocolos para su búsqueda.

