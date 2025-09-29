Ácido 'disuelve huesos': muerte impensada de una mujer tras pisar un líquido mortal

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer de 52 años falleció tras pisar un contenedor con "agua disuelve huesos".

El lamentable hecho ocurrió en la ciudad de Hangzhou, en China. Donde la mujer habría pisado este contenedor con una ácido conocido como 'agua que disuelve los huesos'.

Pisada letal

De acuerdo con el reporte del South China Morning Post, la mujer estaba caminando por una ladera cuando pisó el contenedor desechado, el cual contenía ácido fluorhídrico.

De inmediato comenzó a presentar síntomas de hinchazón y la trasladaron hasta el hospital para recibir atención médica.

Efectos inmediatos

Al ser atendida por el personal médico, descubrieron que sufrió una insuficiencia multiorgánica y un severo desequilibrio electrolítico.

Tras cinco días de hospitalización la mujer identificada solo por su apellido, Tu, lamentablemente falleció por insuficiencia cardíaca y pulmonar, mientras los doctores aseguran que tenían pocas posibilidades de salvarla.

"Espero que en el cielo no haya accidentes"

Por su parte, el hijo de la señora Tu, escribió en sus redes lamentando la rápida muerte de su madre y agregó que "espero que en el cielo no haya accidentes".

Agregó que una mínima exposición a este ácido puede ser mortal.

