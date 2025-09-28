Ingreso forzado a una vivienda en Caracas: hallan cadáver con varios días de data

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche del sábado, las autoridades ingresaron de manera forzada al interior de un apartamento en Caracas, donde hallaron el cadáver de una persona.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del hallazgo a través de su cuenta en Instagram.

Ingreso forzado

De acuerdo con Palacios, el incidente ocurrió en el edificio Guayaral, en la esquina cuarta adyacente al Puente Llaguno de la avenida Baralt, parroquia Altagracia, del municipio Libertador.

Asimismo, resaltó que los vecinos del edificio, junto a la junta de condominio firmaron un acta de actuación de servicio para autorizar el ingreso forzado a la vivienda.

Hallazgo en apartamento de Caracas

En este sentido, el comandante general del CBC aseguró en el interior del inmueble hallaron el cadáver de una persona, sin embargo, no reveló si se trató de un hombre o una mujer.

Adicionalmente, indicó que el cuerpo de la persona estaba en una de las habitaciones y que tenía una data de fallecimiento de tres días aproximadamente.

Finalmente, aseguró que el procedimiento del caso quedó a cargo de una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

