Hallan cuerpo de exfuncionario de la PNB en Arizona: así fue el operativo de rescate

Este sábado 27 de septiembre, autoridades del condado de Maricopa, Arizona, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Ander J. Pallares Polanco, venezolano de 38 años.

El exfuncionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) había sido reportado como desaparecido tras una inundación repentina en la ciudad de Scottsdale.

En tal sentido, familiares y amigos solicitaron apoyo a las autoridades locales luego de perder contacto con él el viernes a las 6:15 p.m. Pallares trabajaba como repartidor en esa localidad, reportó 12news.

El cuerpo fue hallado tras el descenso de las aguas

El vehículo de Pallares fue localizado sumergido en Vista Del Camino Park, cerca de Roosevelt Street y Hayden Road. Equipos de rescate no lograron acceder inicialmente por la fuerza del agua.

Durante la madrugada, bomberos y policías monitorearon el área hasta que los niveles descendieron entre 4 y 5 pies. A las 7:40 a.m., el cuerpo fue recuperado bajo un puente peatonal, utilizando una lancha rápida de rescate.

Inundaciones extremas y advertencias ignoradas

Asimismo, el Departamento de Policía de Scottsdale había emitido alertas meteorológicas por corrientes peligrosas y cierre de vías. Las lluvias elevaron el arroyo Indian Bend a casi dos metros de profundidad.

Según el subjefe de bomberos Adam Hoster, estos cauces se llenan rápidamente y pueden volverse mortales. “Es mejor detenerse, dar la vuelta y no continuar”, advirtió.

Por su parte, la concejal Solange Whitehead instó a respetar los carteles de “camino cerrado” y anunció revisión de proyectos de drenaje y puentes en zonas vulnerables.

Según Noticia al Minuto, Pallares Polanco fue uno de los primeros en sumarse a la PNB en la División Tránsito. Migró a Estados Unidos buscando mejores condiciones para su familia, que permanece en Maracaibo.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Maricopa determinará la causa oficial de la muerte. Mientras tanto, la ciudad de Scottsdale evalúa medidas para mitigar futuros riesgos en zonas propensas a inundaciones.

