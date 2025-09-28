Vehículo impacta una moto en Caracas: hay lesionados de gravedad

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este sábado se registró un aparatoso accidente de tránsito en Caracas, donde una persona salió gravemente herida.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en la red social Instagram.

Accidente en la av. Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro ocurrió cerca de las 8 de la noche de este sábado, específicamente en la entrada del Terminal Nuevo Circo, ubicado en la avenida Fuerzas Armadas, parroquia Santa Rosalía del municipio Libertador en Caracas.

Asimismo, Palacios indicó que un vehículo tipo sedán impactó contra una motocicleta, dejando al menos a dos personas heridas.

Heridos en accidente

Al respecto, el comandante general del CBC señaló que los heridos fueron una mujer de 51 años y un hombre de 42 años de edad.

Agrega Palacios que la mujer sufrió un traumatismo en la pierna izquierda lo que podría resultar en una "amputación traumática", mientras que el hombre presentó un traumatismo en la pierna derecha.

Los efectivos del CBC asistieron a los lesionados en el lugar del siniestro y brindaron la debida atención prehospitalaria y luego los trasladaron en una ambulancia hacia el hospital Dr. Miguel Pérez Carreño.

