Luego de asaltar pasajeros quiso ganar más con videos sensibles: cayó en esta jugada policial en la Av. Baralt

Davian Del Valle Ramos Torres (26) fue capturado por funcionarios de la Delegación Municipal Simón Rodríguez luego de cometer un robo a mano armada en una unidad de transporte público y, posteriormente, intentar extorsionar a una de sus víctimas con la amenaza de publicar videos personales.

Así ocurrió el asalto en el autobús

El violento hecho se registró a la altura del túnel de Los Caobos, parroquia El Recreo, en Caracas. Ramos Torres abordó un autobús y, portando un arma de fuego, intimidó a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias, incluyendo teléfonos móviles, dinero en efectivo y documentos.

La detención del delincuente se llevó a cabo en un punto de la avenida Baralt, parroquia Santa Teresa, municipio Libertador del Distrito Capital, poniendo fin a la extorsión.

La extorsión que selló su captura

Tras el asalto, la ambición del delincuente lo llevó a contactar a una de las víctimas a través de WhatsApp. No solo le exigió un pago para devolverle su teléfono móvil robado, sino que elevó la amenaza al advertir que si no se cumplía con la transferencia, publicaría videos e información personal sensible que encontró en el dispositivo.

Los detectives de la Delegación Municipal Simón Rodríguez coordinaron inmediatamente un pago controlado para tenderle una trampa al extorsionador. El procedimiento fue exitoso: Davian Del Valle Ramos Torres fue capturado en el acto y se logró la recuperación del celular y el material privado de la víctima.

Historial criminal del detenido

Al verificar los antecedentes de Ramos Torres, las investigaciones revelaron que el sujeto no era un novato. Posee tres registros policiales previos por delitos relacionados con porte, detención u ocultamiento de arma.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, que se encargará de procesarlo por los delitos graves cometidos.

¿Dónde denunciar casos de extorsión en Venezuela?

El CICPC posee una división dedicada a la investigación de este tipo de delitos.

Brigada Antisecuestro y Extorsión del CICPC: Es la división especializada para estos casos.

Delegaciones Municipales: Puedes acudir a la sede más cercana de la Delegación Municipal del CICPC en tu jurisdicción.

El Ministerio Público, a través de sus Fiscalías, se encarga de dirigir la investigación penal.

Fiscalía General de la República: Puedes acudir a la sede principal o a cualquiera de sus fiscalías con competencia en delitos comunes o graves.

Recomendaciones claves al denunciar:

NO BORRE EVIDENCIA: Conserve todos los mensajes de texto, audios de WhatsApp, llamadas grabadas y cualquier otra comunicación recibida por parte del extorsionador. Esto es vital para la investigación. NO PAGUE: Pagar a los delincuentes no garantiza el cese de las amenazas y, de hecho, puede convertirlo en un objetivo recurrente. Denuncie de inmediato. NO CONFRONTE: Evite responder o confrontar directamente al extorsionador. Deje que los expertos en negociación y la policía manejen la comunicación.

