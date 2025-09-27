Trágica discusión: joven asesina a su vecino en plena avenida y Cicpc revela el motivo

Suscríbete a nuestros canales

Una trágica disputa vecinal en la parroquia Sucre, Caracas, culminó con la detención de un joven y un fallecido.

El detenido fue identificado como Erinyer Eduardo Villarreal Narváez, de 23 años.

A través de su cuenta de Instagram, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, informó que el incidente fue originado por problemas personales entre ambos hombres.

¿Qué ocurrió durante la discusión?

La comunidad de Propatria fue testigo de un suceso violento ocurrido entre vecinos.

El caso, que comenzó como una fuerte discusión verbal en plena vía pública, escaló rápidamente a una agresión física de extrema gravedad.

Las pesquisas realizadas por las autoridades permitieron identificar y localizar a Villarreal Narváez como el agresor y a Vicente Enrique Orfila Gómez, de 54 años, como la víctima.

Orfila luchó por su vida durante varios días en un centro asistencial antes de sucumbir a las lesiones.

La agresión en plena avenida Bolívar

El fatídico encuentro tuvo lugar en la concurrida avenida Bolívar de Catia. Según el reporte, la confrontación se desató debido a problemas personales entre los dos residentes.

Durante la pelea, Villarreal Narváez, presuntamente, utilizó su fuerza física para golpear a Orfila Gómez de manera brutal, causándole heridas internas y externas de consideración.

Pese a recibir atención médica, la magnitud del daño sufrido hizo necesaria su reclusión de emergencia en el Hospital Doctor José Gregorio Hernández.

A pesar de los esfuerzos del personal médico por salvarle la vida, las lesiones resultaron ser mortales. Días después de la agresión, Orfila Gómez falleció elevando el caso de una simple riña a un homicidio.

Proceso de captura del presunto homicida

El trabajo de inteligencia y campo de los funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste fue crucial para identificar al presunto responsable.

La detención de Villarreal Narváez, de 23 años, se llevó a cabo en el sector de Propatria, en la parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas.

Tras su captura, el joven fue puesto a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

