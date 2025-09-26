Capturan a una actriz venezolana en México: estaría implicada en el doble asesinato de artistas colombianos

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades mexicanas han detenido a la actriz y creadora de contenidos venezolana Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, por su presunta implicación en el doble asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown.

La detención, llevada a cabo el pasado martes por la Coordinación Nacional del Combate al Secuestro, fue confirmada este viernes a través del archivo del registro nacional de detenciones del Gobierno de México.

Miller, quien era la supuesta pareja sentimental del cantante B-King, había sido vista por última vez el mismo día de su arresto en la región de Santa Cruz Atoyac.

Arresto de la actriz Angie Miller

La venezolana fue arrestada en la colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, y puesta a disposición del Ministerio Público.

Según reportes de medios locales, Miller habría sido citada a declarar por la Fiscalía de Ciudad de México como una de las últimas personas en ver con vida a los artistas.

Los cuerpos de los dos músicos, B-King de 31 años y Regio Clown de 35, fueron encontrados el 22 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, después de que desaparecieran el 16 de septiembre en la colonia Polanco de la capital.

Este caso ha generado atención diplomática, aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha descartado que el incidente afecte las relaciones con Colombia, a pesar de los comentarios del presidente Gustavo Petro que lo vincularon a la "guerra contra las drogas".

¿Quién es Angie Miller y cuál es su trayectoria?

Angie Miller es una modelo y actriz venezolana de 29 años que tiene presencia en plataformas como Instagram, donde comparte contenido relacionado principalmente con estilo de vida, aunque también sube fotos y videos de sesiones profesionales.

Es activa también en TikTok, en donde hace videos escuchando distintos audios o haciendo lipsync de canciones.

Desde que se dio a conocer la desaparición y asesinato de Bayron Sánchez ‘B-King’, la influencer y modelo compartió videos relacionados con su pérdida.

Con una carrera en ascenso, su imagen fue ligada no solo al modelaje, también a diversos eventos musicales, incluyendo su participación en un concierto promocionado junto a B-King y DJ Regio Clown en México.

"Nos vemos el domingo (14 de septiembre) en este gran evento … SIN CENSURA! Una noche mágica, no te lo puedes perder México hermoso", escribió Jorge Herrera ‘Regio Clown’ en una publicación donde él y Bayron Sánchez aparecen con Angie y otros músicos.

Relación entre Angie Miller y B-King

La conexión entre Angie Miller y B-King trascendió más allá del terreno profesional, pues aparentemente mantenían una relación sentimental, o al menos eso compartió Miller en algunos videos que la modelo subió a TikTok e Instagram.

Publicaciones en redes sociales muestran su cercanía, con videos en los que ambos aparecen bailando y disfrutando de momentos juntos.

Presuntamente, Angie fue la última persona vista con el cantante colombiano asesinado en México. La situación se volvió más tensa tras el asesinato de B-King y DJ Regio Clown, cuando Angie expresó su dolor y frustración, afirmando: “Hoy odio a México más que a mi vida” en un post que generó controversia.

Desaparición de Angie Miller

Un día después de que se confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de Bayron Sánchez y Jorge Herrera en el municipio de Cocotitlán, Estado de México, la influencer y modelo Angie Miller fue reportada como desaparecida, el 23 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital, la última vez que se la vio fue en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, sin que se conociera cómo iba vestida o detallaran alguna observación.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube