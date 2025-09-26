Terminó preso tras comprar una moto: esto descubrieron las autoridades al revisar el vehículo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre resultó detenido de manera inesperada, cuando acudió hasta una sede policial para realizar una revisión de una motocicleta que había comprado recientemente.

Cuando el ciudadano se presentó en un comando de la Policía Municipal de Libertador, los funcionarios descubrieron que la motocicleta estaba solicitada como robada, situación que derivo en la detención del hombre.

Preso tras acudir para una revisión de su moto

El hecho se registró en el Punto de Atención Ciudadana situado en el sector Las Manzanas, de la parroquia Independencia del municipio Libertador. Llegó por voluntad propia para solicitar el chequeo de la moto, sin sospechar lo que ocurriría.

Luego de que las autoridades verificaran el vehículo en la base de datos del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), se pudo conocer que la moto, una Empire, modelo Xpress, color rojo y sin placas, estaba solicitada por robo con amenaza a la vida.

El hombre quedó detenido y puesto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público (MP).

¿Qué establece la ley sobre la compra de motos robadas?

Aunque se desconocen los motivos exactos sobre la captura del ciudadano, se presume que podría haber incurrido en un delito de receptación.

De acuerdo con los establecido en el artículo 9 de la Ley sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, el aprovechamiento de vehículos provenientes del delito puede acarrear sentencias de cárcel.

Según la normativa, todo ciudadano que “teniendo conocimiento de que un vehículo automotor proveniente de hurto o robo, lo adquiere, recibe, esconde o interviene de cualquier forma para que otro lo adquiera, reciba o esconda, sin haber tomado parte en el delito mismo ni como autor ni como cómplice, será castigado con pena de tres a cinco años de prisión”.

Asimismo, el precepto detalla que “quien realizare cualesquiera de las acciones previstas en esta norma de manera habitual, será castigado con prisión de cuatro a seis años”.

Las autoridades recuerdan que, antes de realizar la compra de cualquier vehículo, se debe realizar la inspección correspondiente, en presencia de un funcionario, quien verificará que el automóvil o motocicleta no presente ningún tipo de solicitud.

