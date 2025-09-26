Conmoción tras hallazgo de una pareja de sexagenarios sin vida: ¿Qué sucedió en la casa de los Lyon?

Suscríbete a nuestros canales

Una dantesca escena causó conmoción en una pequeña comunidad de Utah (EEUU), luego de que la policía local encontrara los cuerpos de una pareja de sexagenarios dentro de su vivienda.

La policía Unificada reveló las identidades de la pareja, se trata de Eilleen Lyon, de 65 años; y Terry Lyon, de 63 años.

El caso se registró luego de que las autoridades recibieran una llamada por parte del jefe de Terry, quien manifestó su preocupación por la ausencia de su empleado en su lugar de trabajo.

El empleador aseguró que había intentado comunicarse con Terry, pero no recibió ninguna respuesta, publicó Telemundo.

Hallan sin vida a la pareja dentro de su casa

Cerca de las 11:13 de la mañana de este miércoles, 24 de septiembre, la policía realizó una verificación de bienestar cerca de la 7500 South Jefferson Street, en Midvale, tras recibir la llamada.

Al llegar, los oficiales observaron que los vehículos de la pareja estaban estacionados afuera de la casa. Dentro de la residencia, todo parecía estar intacto; además, las puertas y ventanas estaban cerradas.

Tras varias llamadas y conversaciones con vecinos, amigos y compañeros de trabajo de las víctimas, los agentes obtuvieron una llave para ingresar a la vivienda, donde finalmente encontraron los Lyon sin vida.

Detectives de la Unidad de Delitos Violentos y la unidad forense realizaron una investigación, tras la cual dijeron que podría tratarse de un presunto homicidio-suicidio.

Detallaron que la víctima, Eilleen Lyon, sufrió una herida de bala; mientras que el sospechoso, Terry Lyon, había muerto, al parecer, por una herida de bala autoinfligida.

Las autoridades agregaron que no se conocen antecedentes de violencia doméstica en la vivienda.

Muertes por arma de fuego en EEUU

De acuerdo con el reporte del Pew Research Center, publicado en marzo de este año, casi 47 mil personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos en 2023, según las últimas estadísticas disponibles de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Si bien el número de muertes disminuyó por segundo año consecutivo, la cifra se mantuvo entre los totales anuales más altos registrados.

En total, 46 mil 728 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego, según los CDC. Los datos incluyen asesinatos y suicidios con armas de fuego, junto con tres tipos menos comunes de muertes relacionadas con armas de fuego que los CDC registran: las que involucraron a agentes del orden, las accidentales y aquellas cuyas circunstancias no pudieron determinarse.

El total excluye las muertes en las que las lesiones por arma de fuego contribuyeron, pero no influyeron principalmente.

Los suicidios representaron durante mucho tiempo la mayoría de las muertes por armas de fuego en Estados Unidos. Para 2023, 58% de todas las muertes por armas de fuego en Estados Unidos fueron suicidios (27.300); mientras que 38% corresponde a asesinatos (17.927).

Las muertes por armas de fuego restantes de ese año involucraron a agentes del orden (604), fueron accidentales (463) o tuvieron circunstancias indeterminadas (434).

