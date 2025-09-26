Hija interviene y resulta herida por su padrastro: violento ataque contra dos mujeres en Falcón

Suscríbete a nuestros canales

Una joven resultó herida al intervenir en las agresiones de su padrastro contra su madre en el estado Falcón.

A través de su cuenta en Instagram, la Policía de Falcón, informó los detalles del caso y la detención del sujeto.

Hija interviene y resulta herida por su padrastro

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales de Falcón, se trata de un sujeto identificado como Maike José Colina Higuerey.

Colina, quien es oriundo de La Vela de Coro, estaba residenciado en el sector Carrizalito, parroquia La Vela, municipio Colina, del estado Falcón.

Asimismo, indica que el sujeto ahora detenido, mantenía a su pareja amenazada de muerte un objeto punzo penetrante, por lo que la hija intervino en defensa de su madre.

Violento ataque a dos mujeres en Falcón

En medio de la violenta disputa, la joven recibió varias lesiones en diferentes partes de su cuerpo, por parte de su padrastro cuando intentaba agredir a su pareja.

La detención de Colina se llevó a acabo en el sector Bobare, de la parroquia San Gabriel en el municipio Miranda. Posteriormente fue trasladado hasta la sede de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de Falcón.

Adicionalmente, aseguran las autoridades que Colina se encuentra a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público.

Asimismo, señala que está incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, específicamente por violencia física.

