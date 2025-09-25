Detenidos cuatro miembros de una familia: golpearon salvajemente a una mujer con un bate en Caracas

Cuatro miembros de una familia quedaron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, precisó los detalles del procedimiento que se ejecutó en el municipio Libertador de Caracas.
Detenidos cuatro miembros de una familia
Rico detalló que el arresto lo efectuaron agentes de la Delegación Municipal Caricuao.
Los aprehendidos están identificados como José Simón Guite Rivero (48), Elly Marbellin Palencia Mosco (44), Jery Alexander Guite Palencia (23) y Joselin Gabriela Guite Palencia (20), por lesionar a mujer de 29 años con un bate.
El director del Cicpc relató que las investigaciones iniciaron cuando Joselin acudió al despacho policial para denunciar que había sido agredida, por lo que, al realizar el trabajo correspondiente, se determinó que la persona que señala en la denuncia había sido salvajemente agredida por los detenidos.
Las pesquisas preliminares arrojaron que las lesiones causadas fueron motivadas por problemas de convivencia en Carapita, parroquia Antímano.
Al ser detenidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que José Guite, posee registros por comercio detente de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; también se conoció que la víctima se encuentra estable de salud.
El caso quedó a la orden del Ministerio Público.
