Detenidos cuatro miembros de una familia: golpearon salvajemente a una mujer con un bate en Caracas

Cuatro miembros de una familia quedaron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, precisó los detalles del procedimiento que se ejecutó en el municipio Libertador de Caracas.

Detenidos cuatro miembros de una familia

Rico detalló que el arresto lo efectuaron agentes de la Delegación Municipal Caricuao.

Los aprehendidos están identificados como José Simón Guite Rivero (48), Elly Marbellin Palencia Mosco (44), Jery Alexander Guite Palencia (23) y Joselin Gabriela Guite Palencia (20), por lesionar a mujer de 29 años con un bate.

Las pesquisas preliminares arrojaron que las lesiones causadas fueron motivadas por problemas de convivencia en Carapita, parroquia Antímano.



Al ser detenidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que José Guite, posee registros por comercio detente de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; también se conoció que la víctima se encuentra estable de salud.



El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

