Muerte de Elizabeth Suárez da un giro: Cicpc revela la verdad del caso

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) lograron esclarecer la muerte de Elizabeth del Carmen Suárez Nelo (26) el pasado 16 de septiembre.

Según el reporte policial, la víctima fue hallada en la carretera Lara-Falcón, Aguada Grande, caserío Tunere, sector La Parada, municipio Urdaneta, estado Lara.

Muerte de Elizabeth Suárez da un giro

La pesquisa de los funcionarios de la Delegación Municipal Barquisimeto determinó que la muerte de Elizabeth del Carmen Suárez Nelo (26), reportada como un suicidio por ahorcamiento, se trataba de un femicidio.

De acuerdo con las investigaciones, el autor del crimen sería su pareja, con quien mantenía una relación desde que tenía 13 años de edad.



​En tal sentido, las inspecciones del sitio del suceso, experticias técnico-científicas y entrevistas arrojaron que el fallecimiento fue producto de un acto de violencia perpetrado por su pareja, Óscar Eliezer Salom (28), tras sostener una discusión por motivos de celos y ya que este no aceptaba la ruptura de la relación.

Durante el altercado, Óscar la golpeó con un martillo hasta dejarla inconsciente y posteriormente la estranguló. Para simular un suicidio, utilizó una cuerda y la colgó, para así desvirtuar a las autoridades. La víctima dejó cuatro niños en orfandad.



​Óscar fue puesto a la orden del Ministerio Público.

