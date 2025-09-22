Un nuevo ataque extorsivo cobra la vida de una venezolana: sicarios dispararon 20 veces contra el taxi donde viajaba

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo ataque extorsivo cobró la vida de una mujer venezolana, quien quedó atrapada en medio de un tiroteo dirigido contra un taxista.

El crimen fue cometido por cuatro presuntos sicarios, quienes se movilizaban a bordo de dos motocicletas. Los hombres armados atacaron a balazos a un automóvil tipo sedán.

En el hecho murieron el conductor del vehículo, quien era el principal objetivo del ataque, y su pasajera, una mujer venezolana. Todo ocurrió en el óvalo de La Curva, en el distrito de Chorrillos, en la ciudad de Lima, en Perú.

De acuerdo con los reportes del crimen, cerca de las 10:25 de la noche de este sábado, los criminales interceptaron al taxista y dispararon más de 20 veces contra su automóvil; el ataque quedó registrado en videos de seguridad.

Sicarios aprovecharon el tráfico para escapar

Los agresores escaparon de la escena entre el tráfico. Las víctimas fueron identificadas como el chofer Elton David Gómez Sánchez y una mujer venezolana quien viajaba en el asiento del copiloto.

Otra pasajera quien viajaba en la parte posterior de la unidad resultó herida por un impacto de bala, detalló Panamericana.

La Policía Nacional del Perú indicó que el ataque habría sido motivado por el cobro de cupos extorsivos.

Testigos indicaron que el conductor se dedicaba a realizar el servicio de colectivo en una parada muy cercana al lugar de los hechos.

Algunos vecinos dijeron que, meses atrás, otro colectivero fue baleado en ese sector, cerca de una comisaría policial.

Funcionarios de la Depincri de Chorrillos investigan el tiroteo.

Segunda venezolana asesinada en una semana

Este es el segundo incidente relacionado con el delito de extorsión que cobra la vida de una venezolana, en menos de una semana. El pasado martes, 16 de septiembre, sicarios asesinaron a una mujer venezolana, quien trabajaba como "colectora" en un minibús.

Tras el violento ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, conocido como Barton; sin embargo, ingresó sin signos vitales al centro de salud.

Testigos del hecho captaron imágenes posteriores al crimen, en las cuales se puede apreciar el momento cuando un transeúnte pateó un casquillo de bala, por lo que denunciaron la falta de resguardo policial de manera inmediata en la escena del asesinato.

El incidente se registró cuando la venezolana se encontraba en la cuadra 32 de la avenida Argentina, frente al centro comercial Minka, en Callao, Perú. El hecho causó pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades policiales, la mujer se dedicaba a la venta ambulante de caramelos, y también realizaba labores de “jaladora” o “colectora” de unidades de transporte público.

El coronel de la Policía Nacional de Perú, Carlos Zuñiga, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que la investigación está a cargo de la Depincri para esclarecer el móvil del ataque.

Los hechos de sicariato son frecuentes en distintas zonas del Perú y, en gran parte, los casos están relacionados con trabajadores del transporte público, quienes son blanco de extorsiones.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube