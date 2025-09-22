Hombre se lanza al vacío en El Paraíso: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este domingo se reportó la muerte de un hombre tras haber caído al vacío desde una altura considerable.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el lamentable hecho a través de su cuenta en Instagram.

Hombre se lanza al vacío en El Paraíso

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, pasadas las 2 de la tarde efectivos del CBC confirmaron la muerte del hombre al llegar al lugar.

Asimismo, indica que el suceso ocurrió en la parte posterior de la clínica de la Guardia Nacional Bolivariana en la parroquía El Paraíso, en el municipio Libertador de Caracas.

Investigan muerte de un hombre en Caracas

En este sentido, el comandante general del CBC señaló que sospechan que el hombre se lanzó al vacío desde una altura considerable, cayendo a la superficie.

A la llegada de la comisión del CBC confirmaron que el hombre no tenía signos vitales y habría fallecido tras caer.

Adicionamente, Palacios señaló que la investigación de este lamentable hecho quedó a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía de Caracas.

