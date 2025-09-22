Hombre que traficaba armas en el Zulia tenía más de 100 municiones: estos son los delitos que le imputaron

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre fue detenido en el estado Zulia por tráfico de armas y tenía más de 100 municiones.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó del caso a través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP).

Más de 100 municiones

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, el sujeto quedó identificado como Douglas Marrufo quien fue detenido por las autoridades.

Durante el procedimiento de detención a Marrufo le incautaron varias armas de guerra y un total de 109 cartuchos de distintos calibres que estaban ocultos en su vehículo.

Imputación de delitos

En este sentido, el fiscal Saab aseguró que a Marrufo le imputaron los delitos de Secuestro breve agravado, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y aprovechamiento de vehículo.

Aseguró Saab que el sujeto antes mencionado quedó privado de libertad por las autoridades correspondientes.

