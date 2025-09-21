Violencia contra la mujer cobra la vida de venezolanas en el extranjero: estos son los casos que causaron conmoción en los últimos días

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días se registraron diversos casos de violencia contra la mujer los cuales cobraron la vida de varias ciudadanas venezolanas en territorios extranjeros. La crueldad con la que se cometieron los crímenes causó que estos se viralizaran rápidamente en las redes y causaran conmoción en el público.

Uno de los hechos violentos que consternaron al público, dentro y fuera de Estados Unidos fue el de la joven venezolana Jhoanny Gómez Álvarez, de 16 años, quien fue víctima de un sanguinario ataque por parte de un hombre en estado de ebriedad, en la ciudad de Nueva York.

La adolescente, quien residía Manhattan, murió tras ser atropellada de manera intencional por un hombre, quien la acosaba, en horas de la madrugada del pasado sábado, 13 de septiembre.

Al parecer, el sujeto que la embistió sobre la banqueta, frente a un bar en Elmhurst, sostuvo un altercado con la familia de la joven venezolana poco antes del hecho.

El agresor, Edwin Cruz Gómez, de 38 años, hizo comentarios de índole sexual a la adolescente, lo que hizo molestar a su familia. La situación terminó con una confrontación física.

Minutos después, Cruz Gómez se subió a su camioneta, una Chevy Suburban, y dirigió el vehículo contra la familia de la joven venezolana.

El conductor arrolló a Gómez Álvarez y a su madre. La joven quedó aplastada entre la camioneta y un poste. Murió en el lugar como consecuencia del impacto.

Luego, el homicida intentó huir de la escena, pero chocó contra un vehículo estacionado y fue detenido por la policía.

Cruz Gómez enfrenta una docena de cargos, entre los cuales figura asesinato, intento de asesinato, homicidio vehicular y conducir bajo los efectos del alcohol.

La madre de la adolescente se recupera en condición estable en el Hospital Elmhurst, mientras su familia exige justicia para Jhoanny.

Carabobeña asesinada por su expareja en autolavado de Texas

Una macabra escena estremeció a los residentes de la localidad de College Station, en Texas, luego de que un hombre asesinara a su expareja, una mujer venezolana, en un autolavado.

El agresor, quien también era originario de Venezuela, se quitó la vida tras cometer el crimen.

El hecho ocurrió este martes, 16 de septiembre, en el Wings Carwash & Washateria. La víctima, Jocely Cotiz Escobar, de 40 años, había acudido para lavar su vehículo, sin sospechar lo que ocurriría.

Su agresor, José Cotiz Socorro Wirmer, de 43 años, la sorprendió en el sitio y le disparó varias veces hasta quitarle la vida.

La mujer intentó defenderse con la manguera de presión del lavadero, pero no logró escapar. El agresor habría actuado motivado por los celos.

Tras terminar con la vida de Jocely, Wirmer se disparó a sí mismo y murió en el sitio.

Ambos eran oriundos de Puerto Cabello, estado Carabobo.

Venezolana trabajadora víctima de sicariato

En un lamentable hecho ocurrido en Perú, una mujer de nacionalidad venezolana fue violentamente asesinada por un presunto sicario, en horas de la noche de este martes, 16 de septiembre.

Tras el violento ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, conocido como Barton; sin embargo, ingresó sin signos vitales al centro de salud.

Testigos del hecho captaron imágenes posteriores al crimen, en las cuales se puede apreciar el momento cuando un transeúnte pateó un casquillo de bala, por lo que denunciaron la falta de resguardo policial de manera inmediata en la escena del asesinato.

El incidente se registró cuando la venezolana se encontraba en la cuadra 32 de la avenida Argentina, frente al centro comercial Minka, en Callao, Perú. El hecho causó pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona.

La mujer se dedicaba a la venta ambulante de caramelos, y también realizaba labores de “colectora” de unidades de transporte público.

Exigen investigación tras misteriosa muerte de venezolana en México

Familiares de la venezolana Marielena Durán, quien fue localizada sin vida en su residencia de la Ciudad de México, exigen a las autoridades una investigación sobre las causas de su repentina muerte.

El fallecimiento de Durán, de 43 años de edad y oriunda de Yaracuy, se registró el pasado 11 septiembre; desde entonces, las causas de la tragedia despertaron dudas entre sus allegados.

La primera versión del caso indicó que la mujer falleció por causa de un edema pulmonar; sin embargo, sus parientes aseguraron que dudan de esta teoría, debido a que se originaron escenarios “confusos y extraños”.

Sus seres queridos desconocen dónde está el cuerpo de Marielena, informó su hermana, Fabiola Durán.

Fue la pareja de la venezolana quien la encontró muerta en la residencia donde convivían. Ambos tenían un hijo en común, un niño de tres años.

El hombre fue quien avisó a los familiares sobre la muerte de Marielena; aseguró que el deceso fue por causas naturales.

Sus parientes viajaron de inmediato desde Chile hasta México, donde llegaron directamente a la casa de los familiares del concubino para el velorio del cuerpo de Durán. Su pareja ya había realizado todos los trámites para la cremación.

Cuando sus parientes vieron el cuerpo de Marielena, notaron que estaba muy maquillado. Además, aseguraron que pudieron percibir hematomas.

Luego, en el apartamento donde vivía Durán hallaron muchos envases de limpieza y notaron un fuerte olor a cloro. La ropa de ella estaba en un closet, guardada en bolsas negras.

La familia comenzó a realizar algunos procesos para poder descubrir qué ocurrió realmente. En primer lugar, solicitaron que se detuviera la cremación, pues consideran que estas decisiones deben ser tomadas por su familia directa.

Dadas las condiciones del hecho, la hermana de Marielena afirma que la venezolana fue asesinada por su pareja.

Fabiana persiste en la lucha por que se haga justicia.

