GNB incauta 20 mil dólares falsos: detalles del operativo 

En las últimas horas, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) realizaron la incautación de 20 mil dólares, presuntamente falsos, durante un operativo.

La actuación militar se llevó a cabo por parte de los uniformados de la zona N 21 del estado Táchira, mediante labores de inspección de vehículos y personas.

GNB incauta 20 mil dólares falsos

De acuerdo con el reporte oficial, durante el procedimiento también se ejecutó el arresto de cuatro hombres procedentes de la República de Colombia, con destino a la ciudad de San Cristóbal.

Los efectivos castrenses hallaron una dosis de la droga denominada Tusi con un peso de tres (0,003 kg), 20.000 dólares de la moneda norteamericana en denominación de 100, presuntamente falsos, un arma de fuego tipo pistola Glock 19, un cargador contentivo de ocho cartuchos calibre nueve (9 mm) sin percutir, dos granadas de humo, dos radios portátiles, un chaleco antibalas, cinco teléfonos celulares y un casco de kevlar.

De igual modo, lograron la retención del vehículo en el cual se desplazan los aprehendidos. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

