Escalofriante motivo: la aterradora amenaza que un hombre usaba contra una niña de 11 años en el Zulia

Un hombre quedó detenido por abuso sexual continuado en contra de su hijastra, de 11 años de edad.

El arresto lo efectuaron oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez).

La aterradora amenaza que un hombre usaba contra una niña de 11 años en el Zulia

De acuerdo con el reporte policial, la aprehensión se registró en el municipio Machiques de Perijá.

La actuación policial se ejecutó luego de una denuncia por violencia intrafamiliar.

El detenido está identificado como José Gregorio Fernández Cortéz, de 40 años de edad.

Las investigaciones preliminares arrojaron que mantenía amenazada a la menor con quemarla viva si contaba lo que él le hacía.



El hombre a primera instancia fue denunciado por su pareja sentimental y madre de la niña, por violencia, agresión verbal y amenazas en contra de ambas.

Una vez los oficiales interactuaron con la pequeña, notaron que detrás de las amenazas de su padrastro había algo más, por lo que indagaron con profundidad sobre cómo se presentaban los hechos, donde la niña, envuelta en llanto, confesó lo que vivía de mano de Fernández Cortez, quien fue detenido de inmediato.

