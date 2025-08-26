Familia ocultaba los abusos que sufría una niña por parte de su padrastro: detienen a madre y abuelos de la víctima

Suscríbete a nuestros canales

La madre de una menor de 11 años de edad resultó detenida, luego de que sus vecinos la acusaran por presuntos actos de negligencia contra su hija, quien había sido víctima de abuso por parte de su padrastro.

Los dos abuelos de la jovencita también resultaron detenidos por omisión de cuido y negligencia, publicó Diario El Tigrense.

La niña era abusada por su padrastro

El hecho causó indignación entre vecinos de la localidad de El Tigre, estado Anzoátegui, quienes decidieron realizar una denuncia anónima sobre la situación de la niña, quien habría resultado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales de su padrastro.

La Policía de Anzoátegui realizó el arresto de la familia durante la noche de este lunes, 25 de agosto, tras recibir la denuncia anónima. Se pudo conocer que la jovencita presenta, aproximadamente, cinco meses de gestación.

De acuerdo con los informes del caso, los tres detenidos fueron trasladados al Centro de Coordinación Policial (CCP), donde se abordó el caso en conjunto con el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPNNA).

El agresor huyó tras conocer sobre la denuncia

Trascendió que la niña habría dicho a las autoridades que fue víctima de abuso por parte de la pareja de su madre, quien se dio a la fuga tras conocer sobre la denuncia. Las autoridades iniciaron la búsqueda del presunto agresor.

Aparentemente, sus allegados tenían conocimiento de la situación, por tal razón las autoridades los dejaron a la orden de la Fiscalía 12 del Ministerio Público, entidad que se encargará de continuar con las investigaciones.

