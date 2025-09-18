Revelan video de sangrienta pelea entre vendedores ambulantes: apuñala a su compañero tras discutir por su turno para abordar un autobús

Suscríbete a nuestros canales

Dos vendedores ambulantes se vieron envueltos en una sangrienta pelea, tras discutir por su turno para ofrecer sus productos a bordo de una unidad de transporte.

El hecho se registró en horas de la tarde de este martes, en la Séptima avenida de San Cristóbal, en el estado Táchira.

El medio local Diario del Pueblo publicó un video en el cual se puede observar el momento cuando los dos hombres intentaron abordar el mismo autobús, donde pretendían vender su mercancía. Fue entonces cuando comenzaron a discutir, aparentemente, por el turno para abordar la unidad.

Apuñaló a su compañero de labor

En medio del altercado, uno de los vendedores, quien quedó identificado como Jenfri Contreras, tomó n arma blanca con la cual le causó graves heridas a su colega.

El segundo vendedor, cuyo nombre no ha sido revelado, sufrió lesiones en el pecho tras la pelea, que ocurrió a la vista del público en pleno centro de la ciudad, muy cerca de la Plaza Bolívar.

Tras apuñalar salvajemente a su compañero de labores, el agresor huyó; mientras que la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial.

Un detenido tras pelea entre vendedores ambulantes

Funcionarios de la Brigada Rayo de Politáchira recibieron una alerta sobre la riña, por lo que acudieron hasta el sitio y comenzaron a interrogar a los testigos.

Con la información que recogieron de los testimonios, más las imágenes de las cámaras de seguridad, iniciaron la búsqueda del victimario.

Pocos minutos después, lograron ubicar y detener al agresor, un joven de 21 años de edad, identificado como Jenfri Contreras, quien quedó bajo custodia por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones graves.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público.

