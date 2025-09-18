Capturan a adolescente en Florida tras amenazar a sus compañeros de clase en un video: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades locales detuvieron a un estudiante de 13 años de la Deltona Middle School después de que envió un video a sus compañeros. El material audiovisual mostró al menor con un arma y, según la policía, contenía versos de rap con referencias a "quitar vidas".

La divulgación del video causó preocupación entre la comunidad escolar, lo que resultó en que varios estudiantes se quedaron en casa por motivos de seguridad al tener miedo de ser atacados.

El sheriff del condado de Volusia, Mike Chitwood, señaló que este arresto fue el tercero en tres días relacionado con amenazas en centros educativos de la zona.

Tiroteos masivos siguen aumentando en Estados Unidos

Este suceso en Deltona ocurrió menos de un mes después de un tiroteo masivo en una escuela católica en Minneapolis. El ataque, que tuvo lugar durante una misa matutina en la escuela de la Anunciación, resultó en la muerte de dos niños, de 8 y 10 años, y en heridas a otras 17 personas. La policía de Minneapolis informó que los menores recibieron los disparos mientras rezaban en las bancas de la iglesia.

El alcalde Jacob Frey declaró: "Los niños estaban literalmente rezando".

Detalles del trágico ataque

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, afirmó que la atacante, identificada como Robin Westman, de 23 años, se armó con un rifle, una escopeta y una pistola.

Westman disparó a través de las ventanas de la iglesia antes de suicidarse. El funcionario identificó a la presunta atacante como una residente de un suburbio de Minneapolis.

Las autoridades de Florida y Minneapolis han tomado medidas para abordar las amenazas a la seguridad en los entornos educativos. Estos incidentes resaltaron la tensión que se vive en los centros educativos.

