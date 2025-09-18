Condenan a un hombre por espantoso delito en contra de su hija adolescente

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) condenó a 26 años y 4 meses de prisión a Jesús Maestre por el delito de violencia sexual en grado de continuidad, en el estado Nueva Esparta.

Así lo dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien calificó al hombre de “aberrado” por abusar de su hija durante nueve años.

“El Ministerio Público de Nueva Esparta logró sentencia condenatoria a 26 años y 4 meses de prisión en contra del sujeto Jesús Maestre*, por el delito Violencia Sexual en Grado de Continuidad, dicho aberrado abusaba de su hija desde que tenía 7 años hasta los 16, ocasionándole un daño irreparable a la mencionada víctima”, indicó en la cuenta de Instagram del organismo.

De esta manera, el MP continúa aplicando las acciones judiciales correspondientes a este tipo de delitos, con el fin de mantener su lucha contra los delitos de abuso sexual infantil.

Así puedes denunciar un caso de abuso sexual:

Denuncia ante los cuerpos policiales (municipal, estadal o nacional).

También está la Unidad de Atención a la Víctima ubicadas en las sedes del Ministerio Público (MP) desplegadas en todo el país; también las personas pueden llamar al 0-800-fisca-00.

En caso de que la víctima sea menor de edad, se puede formalizar la denuncia ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Es importante mencionar que una vez formalizada la denuncia, la persona debe hacerle seguimiento deben iniciarse dos procedimientos en paralelo: uno penal para investigar la posible comisión del delito establecido en Ley y sancionar a las personas responsables del hecho; y uno administrativo para proteger a la víctima y preservar y/o restituir sus derechos y garantías. Un procedimiento no tiene prelación sobre otro.