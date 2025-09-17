Choque múltiple en Miami: hallan cadáver de joven desaparecida en colisión

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente un crimen conmocionó a los residentes de Miami-Dade, un condado conocido por sus vibrantes paisajes y su clima cálido.

De acuerdo con el medio local NBC Miami, lo que comenzó como el reporte de una persona desaparecida, se convirtió en una búsqueda que mantuvo a una familia en vilo desde el pasado domingo.

Ahora, las autoridades revelaron nuevos detalles sobre la identidad de la joven y lo que parece ser un suceso conectado.

¿Qué ocurrió con la joven desaparecida?

Horas después de que inició la búsqueda, el lunes por la mañana, la esperanza se desvaneció.

El hallazgo del cuerpo de la joven, identificada como Angelina Plasencia, en un canal cercano confirmó los peores temores.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente que cobró la vida de Angelina comenzó en la intersección de la 74th Avenue y la 58th Street del noroeste, cuando un accidente vehicular menor se convirtió en un caos.

Los ocupantes de uno de los autos, en un intento de huir, se vieron involucrados en un segundo choque en la rampa de la autopista Palmetto. Después de este segundo siniestro, los pasajeros abandonaron el vehículo para escapar a pie.

Nuevas revelaciones sobre el accidente

La huida de los jóvenes los llevó a un fatídico encuentro con un amigo que los recogió en su motocicleta.

La desesperada maniobra para escapar culminó en un tercer y último accidente en la 72nd Avenue y la 58th Street del noroeste.

El impacto arrojó a los cuatro ocupantes de la moto, dejando a un hombre y a dos mujeres en estado crítico. Trágicamente, la cuarta persona en la motocicleta era Angelina Plasencia.

¿Qué se sabe sobre el operativo de búsqueda?

Mientras los equipos de rescate atendían a los heridos, la familia de Angelina iniciaba una búsqueda desesperada.

A través de redes sociales, publicaron volantes de persona desaparecida, ofreciendo una recompensa de $50.000 por cualquier información que ayudara a encontrarla.

El rastro de la joven se había perdido tras el accidente, y su familia se aferraba a la esperanza de encontrarla a salvo.

Sin embargo, los detectives que regresaron a la zona el lunes por la mañana hicieron el sombrío descubrimiento de su cuerpo flotando en un canal.

Un miembro de la familia, contactado por NBC6, pidió privacidad en este momento de luto.

Las autoridades no aun no revelan la identidad de los demás implicados y la investigación continúa para esclarecer las circunstancias.

