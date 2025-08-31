Hallan sin vida a niña colombiana que estuvo 18 días desaparecida: ¿qué hipótesis maneja la policía?

Suscríbete a nuestros canales

El cuerpo de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, fue localizado el viernes 29 de agosto en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, poniendo fin a una intensa búsqueda que se extendió por más de dos semanas.

La menor había sido reportada como desaparecida el 12 de agosto tras salir de su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles.

El descubrimiento se produjo en las inmediaciones del río Frío, a unos 300 metros de la institución educativa, por un campesino de la zona que notificó a las autoridades locales. Inmediatamente, bomberos y equipos de seguridad se movilizaron para la extracción de los restos, informó el diario La Tercera.

Sospechas alrededor del trágico hallazgo

A pesar del lamentable desenlace, la comunidad de Cajicá, la Policía Nacional y grupos de voluntarios se unieron en un masivo despliegue de búsqueda. Más de 400 personas, incluyendo buzos y drones con cámaras térmicas, rastrearon minuciosamente la zona en repetidas ocasiones, sin obtener resultados positivos.

Esta circunstancia levantó sospechas en las autoridades. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó públicamente que era “un sitio tan cercano al punto de inicio de la búsqueda que no pudo haber pasado inadvertido”, lo que refuerza la hipótesis de que el cuerpo podría haber sido trasladado recientemente al lugar de su hallazgo.

Investigan causa de la muerte de Afanador

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asumió el caso para realizar la inspección técnica del cadáver y los análisis forenses pertinentes. El objetivo de las investigaciones es determinar la identidad, la causa y la cronología exacta de la muerte. Hasta el momento, las autoridades no han descartado un posible homicidio.

Las cámaras de seguridad del colegio registraron los últimos movimientos de la menor cerca de unos arbustos, aunque sin mostrar de manera precisa su desaparición.

Por su parte, el Gimnasio Campestre Los Laureles emitió un comunicado oficial en el que declaró: “Hoy nuestro corazón está herido. Reiteramos nuestra disposición para acompañar a la familia y seguir con firmeza la búsqueda de la verdad”.

El Instituto de Medicina Legal será el encargado de confirmar cualquier indicio de violencia en los próximos días.

