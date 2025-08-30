Capturan a hombre por golpear a su madre en la cabeza: este fue el motivo

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de Polisur, en el estado Zulia, practicaron la detención de un sujeto por presunta violencia de género contra su madre, ocurrida en el barrio Negro Primero, municipio San Francisco.

El hecho se originó durante labores de patrullaje preventivo cuando el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P.) reportó una riña en el Cuadrante de Paz P-05 de la parroquia San Francisco, con foco en la avenida 48, calle 28, junto al expendio de licores “Enmanuel”.

Al arribar al lugar, los agentes constataron la presencia de un grupo de personas frente a una vivienda. La víctima informó que minutos antes había sostenido una discusión con su hijo, identificado como Guaico Hernández, de 44 años, quien la habría agredido verbal y físicamente, aludiendo a jalones por los cabellos y golpes en la cabeza.

¿Qué señala la madre?

La denunciante añadió que desde hacía meses temía por su integridad y mencionó daños reiterados en su vivienda por parte del detenido, informó Versión Final.

Con la víctima, los oficiales identificaron al presunto agresor a escasos metros de la escena. Al percatarse de la presencia policial, el hombre adoptó una actitud nerviosa e intentó huir a pie, pero fue reducido tras oponer resistencia.

Vecinos del sector respaldaron la versión de conductas problemáticas por parte del ciudadano, señalando episodios previos de hostilidad contra su madre y la comunidad.

Madre e hijo fueron hospitalizados tras el incidente

Los funcionarios procedieron a la detención por la presunta comisión de conductas tipificadas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, informando a la persona detenida y a la víctima de sus derechos y garantías constitucionales.

Tanto la denunciante como el detenido fueron trasladados al Hospital Doctor Manuel Noriega Trigo para evaluación médica.

Posteriormente, el individuo fue llevado al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, quedando a disposición del Ministerio Público. Este hecho se enmarca en la vigilancia policial constante para prevenir la violencia intrafamiliar y proteger a las víctimas.

