PNB atrapa a ladrones de la escuela de basket Spartans: detalles del procedimiento

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lograron atrapar a tres ladrones de la escuela de basket Spartans.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto lo efectuaron oficiales de la Unidad Contra Bandas Criminales, base El Cementerio.

PNB atrapa a ladrones de la escuela de basket Spartans

Según se conoció, los funcionarios actuaron tras recibir una denuncia.

La aprehensión la realizaron en las adyacencias de las Naciones Unidas.

Los detenidos serían los presuntamente responsables de hurtar indumentarias de la escuela de basket Spartans.



Durante el procedimiento, los funcionarios de la Unidad Contra Bandas Criminales incautaron pelotas de baloncesto y uniformes.



El caso pasó a orden del Ministerio Público.

La escuela de basket Spartans se encuentra en el Parque Naciones Unidas de El Paraíso y funciona de lunes a viernes, y los sábados por la mañana.

Esta escuela forma parte de la organización Spartans Distrito Capital, que busca impulsar el baloncesto en Venezuela desde categorías infantiles hasta el nivel profesional.

